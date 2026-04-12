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  6. Zwei Verletzungen bei SG Schozach-Bottwartal überschatten Pleite beim Meister

Handball-Oberliga Zwei Verletzungen bei SG Schozach-Bottwartal überschatten Pleite beim Meister

Handball-Oberliga: Zwei Verletzungen bei SG Schozach-Bottwartal überschatten Pleite beim Meister
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Manuel Koch (am Ball) musste verletzt ausgewechselt werden. Foto: Archiv (Andreas Essig)

Die Oberliga-Männer der SG Schozach-Bottwartal können die Titelfeier des SKV Unterensingen am Samstag nicht stören.

Den Männern der SG  Schozach-Bottwartal gelang es am Samstagabend nicht, die Meisterfeier des SKV Unterensingen zu vermiesen. Die Mannschaft von Trainer Timo Stauch unterlag dem neuen Meister der 2. Staffel klar mit 24:33 (13:18). „Man kann in Unterensingen verlieren, aber das Wie ist ärgerlich“, sagte Stauch.

 

Zu Beginn lief es für die Schozach-Männer noch recht ordentlich. Beide Mannschaften lieferten sich einen offenen Schlagabtausch. Nach knapp 15 Minuten lagen die Beilsteiner beim 9:10 lediglich mit einem Treffer zurück. Ein 3:0-Lauf der Gastgeber sorgte zwar für einen ersten deutlicheren Rückstand, doch die Roten hielten zunächst weiter mit.

Allerdings leisteten sich die Schozach-Akteure bereits in dieser Phase zu viele technische Fehler und ließen ebenso einige freie Treffermöglichkeiten ungenutzt. Das führte zum 13:18-Rückstand zur Pause.

Nicht ganz unschuldig daran war allerdings auch der frühe Ausfall von Top-Torschütze Maximilian Schulze. Er war unglücklich auf die Schulter gefallen und konnte offensiv nicht mehr eingreifen. Lediglich in der Abwehr kam Schulze gegen Ende der Partie noch einmal kurzzeitig zum Einsatz. „Ein Spiel ohne Tor ist natürlich auch bei ihm etwas Besonderes“, bemerkte Stauch.

In Hälfte zwei wird es deutlich

Hinzu kam ein weiterer sehr schwerer Rückschlag: Manuel Koch musste noch am Abend ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Diagnose fiel ernüchternd aus – ein Achillessehnenriss.

Maximilian Schulze fiel unglücklich auf die Schulter. Foto: Archiv (Andreas Essig)

In der zweiten Halbzeit mussten die Beilsteiner folglich zunehmend abreißen lassen. Unterensingen nutzte die Schwächen konsequent aus, provozierte Fehler und verwertete die Chancen effektiv. Spätestens bis zur 45.  Minute verlor die SG den Faden. Eine Auszeit von Stauch sollte noch einmal Ruhe und Ordnung ins Spiel bringen – jedoch ohne Erfolg. Zudem vergaben die Schozacher weiterhin zu viele freie Würfe, während der gegnerische Torhüter eine starke Leistung zeigte und zahlreiche Chancen entschärfte. So endete die Partie nach 60 Minuten mit einer deutlichen 24:33-Niederlage.

„In Summe hat uns alles zusammen das Genick gebrochen“, zog Stauch ein klares Fazit und ergänzte: „Wir haben wieder zu viele Fehler gemacht, dazu die schwerwiegenden personellen Ausfälle und ein starker gegnerischer Keeper – das war zu viel.“ Damit muss die SG Schozach-Bottwartal ihren vierten Tabellenplatz räumen und rutscht auf Rang sechs ab.

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