Handball-Oberliga Zwei Verletzungen bei SG Schozach-Bottwartal überschatten Pleite beim Meister
Die Oberliga-Männer der SG Schozach-Bottwartal können die Titelfeier des SKV Unterensingen am Samstag nicht stören.
Die Oberliga-Männer der SG Schozach-Bottwartal können die Titelfeier des SKV Unterensingen am Samstag nicht stören.
Den Männern der SG Schozach-Bottwartal gelang es am Samstagabend nicht, die Meisterfeier des SKV Unterensingen zu vermiesen. Die Mannschaft von Trainer Timo Stauch unterlag dem neuen Meister der 2. Staffel klar mit 24:33 (13:18). „Man kann in Unterensingen verlieren, aber das Wie ist ärgerlich“, sagte Stauch.