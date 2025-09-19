Aufgrund von Verletzungen – unter anderem einem Kreuzbandriss – startet die HSG Leinfelden/Echterdingen am Sonntag beim TSV Bönnigheim mit gedämpfter Euphorie in die Runde.
Wenn Mona Binder die Vorbereitung Revue passieren lässt, dann kann sie nur mit dem Kopf schütteln und tief durchatmen. „Puh, das war ganz schön geballt“, sagt die neue Trainerin der HSG Leinfelden/Echterdingen – und meint damit die Verletztenmisere während der „Warmspielphase“. Aus diesem Grund will sie sich für die am Sonntag mit der Partie beim TSV Bönnigheim (16 Uhr) beginnende Regionalliga-Runde auch nicht auf ein spezielles Ziel festlegen. Vielmehr sagt sie: „Wir brauchen sicherlich zwei, drei Saisonspiele, um rein zu finden beziehungsweise bis die Abläufe vollends passen. Dann kann man sagen, in welche Richtung es gehen wird“, sagt die 39-Jährige, die auch schon ab der Saison 2014/15 für eineinhalb Jahre für die HSG am Ball war und zuletzt als Trainerin mit dem SV Leonberg/Eltingen in die Oberliga aufgestiegen ist.