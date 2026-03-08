Handball – Regionalliga „Monsterparaden“ reichen der HSG Ostfildern nicht aus
Die Regionalliga-Handballer der HSG Ostfildern verlieren beim Spitzenreiter TSV Heiningen knapp mit 31:32
Es war ein Start nach Maß für die Handballer der HSG Ostfildern im Regionalliga-Spiel beim Spitzenreiter TSV Heiningen. „Wir haben supergeil angefangen, sind schnell mit 6:2 in Führung gegangen und haben Heiningen so zu einer frühen Auszeit gezwungen“, berichtete HSG-Teammanager Matthias Dunz. Die Führung hielt bis zur 20. Minute, dann gelang es Heiningen beim 12:12 erstmals auszugleichen. Es entwickelte sich eine enge Partie, in der sich kein Team mit mehr als zwei Treffern absetzen konnte – am Ende setzte sich der Favorit mit 32:31 (16:16) durch.