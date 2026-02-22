 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Lokalsport Region Esslingen

  6. „Tolle Mentalität“ – HSG Ostfildern holt 30:28-Sieg und tankt Selbstvertrauen

Handball – Regionalliga „Tolle Mentalität“ – HSG Ostfildern holt 30:28-Sieg und tankt Selbstvertrauen

Handball – Regionalliga: „Tolle Mentalität“ – HSG Ostfildern holt 30:28-Sieg und tankt Selbstvertrauen
1
Ostfilderns Janne Böhm am Ball erzielt in Heddesheim sechs Treffer. Foto: Jörn Kehle

Die Regionalliga-Handballer der HSG Ostfildern gewinnen die Partie bei der SG Heddesheim mit 30:28 und setzen nach schwierigen Wochen ein wichtiges Zeichen.

„Ich und der gesamte Verein sind so stolz darauf, was diese Mannschaft geleistet hat“, schwärmte HSG-Teammanager Matthias Dunz nach dem 30:28 (15:15)-Erfolg in der Handball-Regionalliga-Partie bei der SG Heddesheim. Der Sieg war enorm wichtig – vor allem auch fürs Selbstvertrauen nach den zuletzt nicht einfachen Wochen. Nachdem die Ostfilderner bereits während der Runde einige Stammkräfte verloren haben – als gravierendsten Verlust nannte Dunz den Abschied von Felipe Soteras Merz – fielen in der Partie in Heddesheim auch Ben van der Mei krankheitsbedingt und Dominik Keim aufgrund eines im Training erlittenen doppelten Nasenbeinbruchs aus.

 

Unsere Empfehlung für Sie

Handball – Regionalliga: Aufholjagd des TV Plochingen bleibt unbelohnt

Handball – Regionalliga Aufholjagd des TV Plochingen bleibt unbelohnt

Der TV Plochingen unterliegt in der Handball-Regionalliga der HSG Willstätt/Hanauerland mit 36:37. Die Plochinger verpassen in der Schlussphase die Wende.

Ostfildern erwischt einen guten Start

Die HSG startete gut in die Partie und lag schnell mit 5:2 in Führung. Danach schlichen sich wiederholt kleinere Fehler ein und so schafften es die Heddesheimer immer wieder, auszugleichen. Das Spiel verlief bis zum Pausenpfiff eng, keinem der Teams gelang es, sich entscheidend abzusetzen. Nach dem Wechsel fanden zuerst die Gastgeber besser in die Partie und legten mehrfach ein bis zwei Tore vor. Doch die Ostfilderner ließen sich nicht entscheidend abschütteln. Durch einen 5:0-Lauf der HSG von 18:20 auf 23:20 (47. Minute) gelang ihnen die erstmalige Führung im zweiten Abschnitt. Diese Führung gab Ostfildern bis zum Ende nicht mehr aus der Hand und holte somit die wichtigen Auswärtspunkte.

Unsere Empfehlung für Sie

Handball – 3. Liga: Wolfschlugen bleibt bei Nein zum Aufstieg

Handball – 3. Liga Wolfschlugen bleibt bei Nein zum Aufstieg

Die Wolfschlugenerinnen werden nicht für die Aufstiegsrunde melden. Die Regularien wurden erneut verschärft.

HSG verteidigt gegen Ende „sehr gut“

„Wir haben vor allem gegen Ende der Partie sehr gut verteidigt“, betonte Dunz, wollte aber noch ein Extra-Lob an zwei Spieler loswerden: „Ein ganz großer Dank geht an unsere beiden A-Jugendlichen Marko Hettler und Nils Ruhmund, die uns heute ausgeholfen und beide ein tolles Spiel abgeliefert haben. Marko hat extrem gut verteidigt und den Ausfall von Dominik sehr gut kompensiert, Nils ist bei seinem wichtigen Treffer äußerst abgezockt geblieben.“ Dunz ergänzte: „Wir müssen auf dieser kämpferischen Leistung und tollen Mentalität aus diesem Spiel aufbauen.“

HSG Ostfildern: Breuning, Arnold; Distel (4), Gehrung (3/1), Böhm (6), Foege (5), Steinfath, Lehmkühler (2), Piskureck (1), Bauer (3/2), Aichele (5), Ruhmund (1), Hettler.

Weitere Themen

Fußball – Verbandsliga: „Kindlicher Auftritt“ – FCE verliert gegen Schwäbisch Hall mit 0:2

Fußball – Verbandsliga „Kindlicher Auftritt“ – FCE verliert gegen Schwäbisch Hall mit 0:2

Die Verbandsliga-Fußballer des FC Esslingen verlieren das Nachholspiel gegen die Spfr. Schwäbisch Hall mit 0:2 und stecken im Tabellenkeller fest.
Von Robin Kern
Ehrung durch Ministerpräsidenten: Ostwald ist jetzt „Häuptling Weiße Feder“

Ehrung durch Ministerpräsidenten Ostwald ist jetzt „Häuptling Weiße Feder“

Der langjährige Funktionär verabschiedet sich mit dem Erhalt des Bundesverdienstkreuzes vom Ehrenamt, hält aber weiter Kontakt zum Sport.
Von Sigor Paesler
Handball – Vorschau: TSV Deizisau will nicht im Mittelfeld verschwinden

Handball – Vorschau TSV Deizisau will nicht im Mittelfeld verschwinden

Der Handball-Verbandsligist TSV Deizisau möchte seine Pflichtaufgabe lösen, das Team Esslingen einen Befreiungsschlag landen.
Von Sigor Paesler
Spielabsagen im Amateurfußball: Im Bereich Esslingen fallen so gut wie alle Spiele aus – was ist mit dem FCE?

Spielabsagen im Amateurfußball Im Bereich Esslingen fallen so gut wie alle Spiele aus – was ist mit dem FCE?

So gut wie alle Spiele im Amateurfußball unter der Hoheit des Bezirks Esslingens fallen aus. Alle anderen geplanten Nachholpartien in der Region Esslingen wurden erneut verschoben.
Von sip
Fußball – Vorschau: Richtungsweisende Nachholspiele

Fußball – Vorschau Richtungsweisende Nachholspiele

In der Fußball-Kreisliga A kann der TSV Deizisau mit einem Erfolg beim TSV Wernau mit dem Ersten gleichziehen. Die Platzverhältnisse sind kritisch.
Von Robin Kern und Sigor Paesler
Fußball – Kreisliga A: Kontinuität beim ASV Aichwald

Fußball – Kreisliga A Kontinuität beim ASV Aichwald

Jan Singer, der Cheftrainer der Kreisliga-A-Mannschaft des ASV Aichwald, hat seinen Vertrag über das Saisonende hinaus verlängert und ist damit nicht alleine.
Von Sigor Paesler
Parcours-Racing: Marcel Drewes in guter Frühform

Parcours-Racing Marcel Drewes in guter Frühform

Der AMC Mittlerer Neckar ist Gastgeber beim Saisonauftakt im ADAC-Parcours-Racing und stellt gleich den Sieger.
Von unserer Redaktion
Judo – Jahresauftakt: Greta Biedemann auf Platz 14 der Welt

Judo – Jahresauftakt Greta Biedemann auf Platz 14 der Welt

Die Karate-Zwillinge aus Esslingen treten in Fujairah in den Vereinigten Arabischen Emiraten an.
Von unserer Redaktion
Judo – Meisterschaften: KSV Esslingen räumt bei den „Süddeutschen“ ab

Judo – Meisterschaften KSV Esslingen räumt bei den „Süddeutschen“ ab

Die Esslinger Judoka holen in Pforzheim zwei Goldmedaillen.
Von unserer Redaktion
Fußball – Verbandsliga: Dominik Eitel: vom Retter zum Entwickler

Fußball – Verbandsliga Dominik Eitel: vom Retter zum Entwickler

Trainer Dominik Eitel verlängert beim FC Esslingen über das Saisonende hinaus und arbeitet mit Hochdruck am Klassenverbleib.
Von Sigor Paesler
 
 