Handball – Regionalliga: „Tolle Mentalität“ – HSG Ostfildern holt 30:28-Sieg und tankt Selbstvertrauen

„Ich und der gesamte Verein sind so stolz darauf, was diese Mannschaft geleistet hat“, schwärmte HSG-Teammanager Matthias Dunz nach dem 30:28 (15:15)-Erfolg in der Handball-Regionalliga-Partie bei der SG Heddesheim. Der Sieg war enorm wichtig – vor allem auch fürs Selbstvertrauen nach den zuletzt nicht einfachen Wochen. Nachdem die Ostfilderner bereits während der Runde einige Stammkräfte verloren haben – als gravierendsten Verlust nannte Dunz den Abschied von Felipe Soteras Merz – fielen in der Partie in Heddesheim auch Ben van der Mei krankheitsbedingt und Dominik Keim aufgrund eines im Training erlittenen doppelten Nasenbeinbruchs aus.

Unsere Empfehlung für Sie Handball – Regionalliga Aufholjagd des TV Plochingen bleibt unbelohnt Der TV Plochingen unterliegt in der Handball-Regionalliga der HSG Willstätt/Hanauerland mit 36:37. Die Plochinger verpassen in der Schlussphase die Wende. Ostfildern erwischt einen guten Start Die HSG startete gut in die Partie und lag schnell mit 5:2 in Führung. Danach schlichen sich wiederholt kleinere Fehler ein und so schafften es die Heddesheimer immer wieder, auszugleichen. Das Spiel verlief bis zum Pausenpfiff eng, keinem der Teams gelang es, sich entscheidend abzusetzen. Nach dem Wechsel fanden zuerst die Gastgeber besser in die Partie und legten mehrfach ein bis zwei Tore vor. Doch die Ostfilderner ließen sich nicht entscheidend abschütteln. Durch einen 5:0-Lauf der HSG von 18:20 auf 23:20 (47. Minute) gelang ihnen die erstmalige Führung im zweiten Abschnitt. Diese Führung gab Ostfildern bis zum Ende nicht mehr aus der Hand und holte somit die wichtigen Auswärtspunkte.

HSG verteidigt gegen Ende „sehr gut“

„Wir haben vor allem gegen Ende der Partie sehr gut verteidigt“, betonte Dunz, wollte aber noch ein Extra-Lob an zwei Spieler loswerden: „Ein ganz großer Dank geht an unsere beiden A-Jugendlichen Marko Hettler und Nils Ruhmund, die uns heute ausgeholfen und beide ein tolles Spiel abgeliefert haben. Marko hat extrem gut verteidigt und den Ausfall von Dominik sehr gut kompensiert, Nils ist bei seinem wichtigen Treffer äußerst abgezockt geblieben.“ Dunz ergänzte: „Wir müssen auf dieser kämpferischen Leistung und tollen Mentalität aus diesem Spiel aufbauen.“

HSG Ostfildern: Breuning, Arnold; Distel (4), Gehrung (3/1), Böhm (6), Foege (5), Steinfath, Lehmkühler (2), Piskureck (1), Bauer (3/2), Aichele (5), Ruhmund (1), Hettler.