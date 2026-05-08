Saisonfinale am Samstagabend um 20 Uhr in der Sporthalle Ost: Die Handballer des SV Kornwestheim haben den Zweitliga-Absteiger HSG Konstanz zu Gast. Der Meister der Staffel Süd trifft dabei also auf den „Fahrstuhl-Zweitligisten“ vom Schwäbischen Meer.

Die Konstanzer waren als Absteiger aus der 2. Liga mit großen Ambitionen in die Drittliga-Saison gestartet – und verfügen auch personell über die entsprechende Qualität, um ganz vorne mitzuspielen. „Konstanz hat mit die stärkste Mannschaft und den breitesten Kader der Liga“, sagt Cheftrainer Alexander Schurr.

Zu den prägenden Akteuren gehört etwa Lars Michelberger im linken Rückraum, vor drei Jahren noch bester Feldtorschütze der HSG in der 2. Bundesliga. Hinzu kommt Felix Sproß, der die Erfahrung aus 97 Zweitliga- und 38 Erstliga-Partien mitbringt und sogar schon in der höchsten schwedischen Liga aktiv war. Auch Christos Erifopoulos zählt laut Schurr zu den Topspielern der Gäste. „Da gibt es noch einige Namen zu nennen. Es ist eine sehr starke Mannschaft“, so der Lurchis-Coach.

Insgesamt fehlte der HSG Konstanz in dieser Saison allerdings eines: die nötige Konstanz. Auf starke Auftritte folgten immer wieder Phasen mit schwächeren Leistungen. Hinzu kam dabei auch großes Verletzungspech. Dennoch wartet am Samstag eine mehr als schlagkräftige Konkurrenz vom Bodensee auf die Lurchis. Für die Gastgeber gilt daher ein letztes Mal: kein bisschen nachlassen. Einfach wird das allerdings nicht, denn Abwehrchef Marvin Bahmann, der sich in der Begegnung gegen TuS Fürstenfeldbruck verletzt hat, wird definitiv nicht auf der Platte stehen. Meniskusriss – so die Diagnose. Trotzdem hat sich die Schurr-Sieben noch einmal intensiv vorbereitet. „Wir möchten alles in die Waagschale werfen, um die zwei Punkte auch noch in der Osthalle zu behalten“, sagt der Cheftrainer.

Nach dieser überragenden Saison soll die im Anschluss stattfindende Meisterschaftsfeier natürlich mit einem Sieg eingeläutet werden. Entsprechend motiviert werden die Lurchis ihr letztes Saisonspiel angehen. Denn nach dem Schlusspfiff soll dann ja feucht-fröhlich gefeiert werden. Auf die Zuschauer und Fans werden einige Liter Freibier warten.

Jan Kägler verlängert beim SV Kornwestheim

Neben dem letzten Heimspiel verkündete der Verein auch die letzte Vertragsverlängerung: Rechtsaußen Jan Kägler. Der 19-jährige Linkshänder war vor der Saison aus der A-Jugend der SG BBM Bietigheim-Bissingen nach Kornwestheim gewechselt, entwickelte sich im Verlauf der Saison stetig weiter und arbeitete sich zunehmend in die Mannschaft hinein. Entsprechend zufrieden zeigte sich Trainer Alexander Schurr und lobt den Außenspieler: „Er hat ein großes Entwicklungspotenzial, das wir noch weiter ausschöpfen können.“

Gemeinsam mit Tim Zeppmeisel bildet Kägler ein gutes Duo auf der Rechtsaußenposition. „Wir sind froh, dass das Duo auch in der kommenden Saison zusammenbleibt“, betont Welz. Denn das Trainerteam traut dem ehrgeizigen Nachwuchsspieler weitere große Entwicklungsschritte zu.

Unsere Empfehlung für Sie Nachwuchshandball SV Kornwestheim Weibliche A-Jugend der Lurchis auf Bundesligakurs Die Nachwuchsmannschaften des SV Kornwestheim liefern auf der Platte starke Ergebnisse ab. Die mB1 und die wB1 schaffen den Sprung in die Oberliga.

Kägler selbst fühlt sich in Kornwestheim bestens aufgehoben. „Das Mannschaftsgefüge und das Umfeld sind wirklich außergewöhnlich hier. Ich freue mich sehr auf das, was noch kommt“, sagt Jan Kägler.

Sicherlich wird auch Kägler am Samstagabend wieder auf der Platte stehen. Mit dieser letzten Verlängerung weisen die Lurchis eine beeindruckende Konstanz im Kader auf: Das aktuelle Team bleibt komplett zusammen. Denn auch Toni Luithardt und Finn Joneleit stehen mit laufenden Verträgen zur Verfügung.