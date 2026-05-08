 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Lokalsport Marbach/Kornwestheim

  6. Die HSG Konstanz droht zum Partyschreck zu werden

Handball: SV Kornwestheim Die HSG Konstanz droht zum Partyschreck zu werden

Handball: SV Kornwestheim: Die HSG Konstanz droht zum Partyschreck zu werden
1
Tim Zeppmeisel bleibt auch in der kommenden Saison beim SV Kornwestheim. Foto: Peter Mann

Der SV Kornwestheim will in der eigenen Halle die Meisterschaft feiern. Der Trainer warnt aber vor dem Zweitliga-Absteiger HSG Konstanz.

Saisonfinale am Samstagabend um 20 Uhr in der Sporthalle Ost: Die Handballer des SV Kornwestheim haben den Zweitliga-Absteiger HSG Konstanz zu Gast. Der Meister der Staffel Süd trifft dabei also auf den „Fahrstuhl-Zweitligisten“ vom Schwäbischen Meer.

 

Die Konstanzer waren als Absteiger aus der 2. Liga mit großen Ambitionen in die Drittliga-Saison gestartet – und verfügen auch personell über die entsprechende Qualität, um ganz vorne mitzuspielen. „Konstanz hat mit die stärkste Mannschaft und den breitesten Kader der Liga“, sagt Cheftrainer Alexander Schurr.

Unsere Empfehlung für Sie

Handball Dritte Liga: Bitterer Moment: Sieg des SV Kornwestheim wird von Verletzung überschattet

Handball Dritte Liga Bitterer Moment: Sieg des SV Kornwestheim wird von Verletzung überschattet

Der Kornwestheimer Handball-Drittligist setzt seine Erfolgsserie fort. Der Sieg beim Schlusslicht wird allerdings von einer Verletzung überschattet.

Zu den prägenden Akteuren gehört etwa Lars Michelberger im linken Rückraum, vor drei Jahren noch bester Feldtorschütze der HSG in der 2. Bundesliga. Hinzu kommt Felix Sproß, der die Erfahrung aus 97 Zweitliga- und 38 Erstliga-Partien mitbringt und sogar schon in der höchsten schwedischen Liga aktiv war. Auch Christos Erifopoulos zählt laut Schurr zu den Topspielern der Gäste. „Da gibt es noch einige Namen zu nennen. Es ist eine sehr starke Mannschaft“, so der Lurchis-Coach.

Insgesamt fehlte der HSG Konstanz in dieser Saison allerdings eines: die nötige Konstanz. Auf starke Auftritte folgten immer wieder Phasen mit schwächeren Leistungen. Hinzu kam dabei auch großes Verletzungspech. Dennoch wartet am Samstag eine mehr als schlagkräftige Konkurrenz vom Bodensee auf die Lurchis. Für die Gastgeber gilt daher ein letztes Mal: kein bisschen nachlassen. Einfach wird das allerdings nicht, denn Abwehrchef Marvin Bahmann, der sich in der Begegnung gegen TuS Fürstenfeldbruck verletzt hat, wird definitiv nicht auf der Platte stehen. Meniskusriss – so die Diagnose. Trotzdem hat sich die Schurr-Sieben noch einmal intensiv vorbereitet. „Wir möchten alles in die Waagschale werfen, um die zwei Punkte auch noch in der Osthalle zu behalten“, sagt der Cheftrainer.

Nach dieser überragenden Saison soll die im Anschluss stattfindende Meisterschaftsfeier natürlich mit einem Sieg eingeläutet werden. Entsprechend motiviert werden die Lurchis ihr letztes Saisonspiel angehen. Denn nach dem Schlusspfiff soll dann ja feucht-fröhlich gefeiert werden. Auf die Zuschauer und Fans werden einige Liter Freibier warten.

Jan Kägler verlängert beim SV Kornwestheim

Neben dem letzten Heimspiel verkündete der Verein auch die letzte Vertragsverlängerung: Rechtsaußen Jan Kägler. Der 19-jährige Linkshänder war vor der Saison aus der A-Jugend der SG BBM Bietigheim-Bissingen nach Kornwestheim gewechselt, entwickelte sich im Verlauf der Saison stetig weiter und arbeitete sich zunehmend in die Mannschaft hinein. Entsprechend zufrieden zeigte sich Trainer Alexander Schurr und lobt den Außenspieler: „Er hat ein großes Entwicklungspotenzial, das wir noch weiter ausschöpfen können.“

Gemeinsam mit Tim Zeppmeisel bildet Kägler ein gutes Duo auf der Rechtsaußenposition. „Wir sind froh, dass das Duo auch in der kommenden Saison zusammenbleibt“, betont Welz. Denn das Trainerteam traut dem ehrgeizigen Nachwuchsspieler weitere große Entwicklungsschritte zu.

Unsere Empfehlung für Sie

Nachwuchshandball SV Kornwestheim: Weibliche A-Jugend der Lurchis auf Bundesligakurs

Nachwuchshandball SV Kornwestheim Weibliche A-Jugend der Lurchis auf Bundesligakurs

Die Nachwuchsmannschaften des SV Kornwestheim liefern auf der Platte starke Ergebnisse ab. Die mB1 und die wB1 schaffen den Sprung in die Oberliga.

Kägler selbst fühlt sich in Kornwestheim bestens aufgehoben. „Das Mannschaftsgefüge und das Umfeld sind wirklich außergewöhnlich hier. Ich freue mich sehr auf das, was noch kommt“, sagt Jan Kägler.

Sicherlich wird auch Kägler am Samstagabend wieder auf der Platte stehen. Mit dieser letzten Verlängerung weisen die Lurchis eine beeindruckende Konstanz im Kader auf: Das aktuelle Team bleibt komplett zusammen. Denn auch Toni Luithardt und Finn Joneleit stehen mit laufenden Verträgen zur Verfügung.

Weitere Themen

Landesliga Württemberg Staffel 1: Derby mit Nervenkitzel: Für Pleidelsheim und Löchgau geht’s um sehr viel

Landesliga Württemberg Staffel 1 Derby mit Nervenkitzel: Für Pleidelsheim und Löchgau geht’s um sehr viel

Der GSV Pleidelsheim kämpft um den Verbleib in der Fußball-Landesliga, Gegner FV Löchgau um den Aufstieg in die Verbandsliga.
Von Simon David
Handball Verbandsliga: Team-Neckar-Coach Patrice Payer: „So hat letztlich jeder mit sich gehadert“

Handball Verbandsliga Team-Neckar-Coach Patrice Payer: „So hat letztlich jeder mit sich gehadert“

Interview
: Es war ein kurzes Gastspiel für Team Neckar in der Verbandsliga. Für Coach Patrice Payer ist die fehlende Konstanz der Hauptgrund für den Abstieg.
Von Melanie Bürkle
Fußball Kreisliga A 1/2: SV Kornwestheim II verliert Devin-Can Ata mit Armbruch, gewinnt aber das Derby

Fußball Kreisliga A 1/2 SV Kornwestheim II verliert Devin-Can Ata mit Armbruch, gewinnt aber das Derby

SVK-Stürmer Pirmin Löffler liefert gegen SVK Dreierpack ab und liegt noch zwei Zähler hinter dem Relegationsrang. Drita festigt Platz zwei durch 6:1 gegen Warmbronn.
Von Marek Lantz
Kreisliga A Staffel 1: Benningen sendet Lebenszeichen und verlängert nicht mit Coach Bellarosa

Kreisliga A Staffel 1 Benningen sendet Lebenszeichen und verlängert nicht mit Coach Bellarosa

Der SGV Höpfigheim verliert Abstiegsduell, Pleidelsheim II festigt Platz über dem Strich, Murr patzt in Asperg, Erdmannhausen kommt unter die Räder und Affalterbach siegt 4:1.
Von Marek Lantz
Handball Oberliga Männer: 188 Tore in 22 Spielen – SGSB stellt mit Maximilian Schulze Torschützenkönig

Handball Oberliga Männer 188 Tore in 22 Spielen – SGSB stellt mit Maximilian Schulze Torschützenkönig

Die Oberliga-Männer der SG Schozach-Bottwartal unterliegen dem Tabellendritten Saase3 Leutershausen 2 im letzten Heimspiel mit 26:33.
Von Melanie Bürkle
Handballer der Habo Bottwar SG: Buffalos schenken Coach Jan Diller Sieg zum Abschied – „Das wird mir fehlen“

Handballer der Habo Bottwar SG Buffalos schenken Coach Jan Diller Sieg zum Abschied – „Das wird mir fehlen“

Die Handballer der Habo Bottwar SG schlagen die HSG Bruchsal/Untergrombach mit 35:21 und schließen die Verbandsligarunde auf dem zehnten Platz ab.
Von Melanie Bürkle
Rhein-Neckar-Liga Softball: Echte Bewährungsprobe für Kornwestheim Woodspeckers zum Saison-Auftakt

Rhein-Neckar-Liga Softball Echte Bewährungsprobe für Kornwestheim Woodspeckers zum Saison-Auftakt

Die Kornwestheimer Softballer überzeugen beim Auftakt in die er Rhein-Neckar-Liga auch ohne Outdoor-Training.
Von SV Pattonville
Fußball-Bezirksliga: Gebrauchter Nachmittag für SV Pattonville

Fußball-Bezirksliga Gebrauchter Nachmittag für SV Pattonville

Der Fußball-Bezirksligist muss weiterhin um den Ligaerhalt bangen. Gegen das ebenfalls abstiegsbedrohte Croatia Bietigheim unterlag der SVP im Heimspiel klar mit 0:3.
Von Andreas Hennings
Handball-Oberliga: Der SV Kornwestheim verkauft sich beim Meister anfangs mehr als wacker

Handball-Oberliga Der SV Kornwestheim verkauft sich beim Meister anfangs mehr als wacker

Die Oberliga-Frauen des SV Kornwestheim beenden die Saison trotz einer Niederlage im letzten Spiel auf dem dritten Platz.
Von Melanie Bürkle
Habo Bottwar SG: Jan Diller zum letzten Mal an der Seitenlinie - „Dem Handball bleibe ich treu“

Habo Bottwar SG Jan Diller zum letzten Mal an der Seitenlinie - „Dem Handball bleibe ich treu“

Am Sonntagabend steht Jan Diller nach drei Jahren bei der Habo Bottwar SG zum letzten Mal an der Seitenlinie des Verbandsligisten.
Von Melanie Bürkle
 
 