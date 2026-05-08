Handball: SV Kornwestheim Die HSG Konstanz droht zum Partyschreck zu werden
Der SV Kornwestheim will in der eigenen Halle die Meisterschaft feiern. Der Trainer warnt aber vor dem Zweitliga-Absteiger HSG Konstanz.
Der SV Kornwestheim will in der eigenen Halle die Meisterschaft feiern. Der Trainer warnt aber vor dem Zweitliga-Absteiger HSG Konstanz.
Saisonfinale am Samstagabend um 20 Uhr in der Sporthalle Ost: Die Handballer des SV Kornwestheim haben den Zweitliga-Absteiger HSG Konstanz zu Gast. Der Meister der Staffel Süd trifft dabei also auf den „Fahrstuhl-Zweitligisten“ vom Schwäbischen Meer.