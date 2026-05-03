 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Lokalsport Region Leonberg

  6. Ein leicht verstimmter Schlussakkord zum Abschied

Handball SV Leonberg/Eltingen Ein leicht verstimmter Schlussakkord zum Abschied

Handball SV Leonberg/Eltingen: Ein leicht verstimmter Schlussakkord zum Abschied
1
Vier Treffer beim letzten Auftritt im Trikot des SV Leonberg/Eltingen: Luis Hönninger (Mi.) Foto: Andreas Gorr

Das 35:38 der Männer gegen TuS Altenheim passt nicht zum harmonischen Saisonausklang der Handball-Abteilung des SV Leonberg/Eltingen. Die Wildcats siegen locker 34:24.

Sport: Jürgen Kemmner (jük)

Ein Abschiedsspiel stellt man sich eigentlich anders vor. Felix Wiederhöft stand bei seinem letzten Spiel für den SV Leonberg/Eltingen genau zweimal auf dem Spielfeld – beide Male verwandelte der Linkshänder einen Siebenmeter sicher. Mehr war nicht möglich. „Ich habe mir am Dienstag im Training die Schulter ausgekugelt“, erzählte Wiederhöft, „ich hätte sehr gerne gespielt, aber es ging leider nicht.“

 

Mag sein, dass das Resultat gegen TuS Altenheim mit Wiederhöft und David Klatte (kurzfristig verletzt) auf dem Feld positiver ausgesehen hätte, der SV unterlag dem Absteiger in einer an Spannung und Höhepunkten armen Begegnung 35:38 (16:19). „Ein blödes Spiel“, sagte Kapitän Christoph Hönig, der den Club ebenfalls verlässt, „das war irgendwie kein würdiger Abschied, wie man ihn sich eigentlich wünscht.“

Schiedsrichter sorgen für viel Unmut

Zugegeben, die SV’ler fanden nie zu ihrem möglichen Niveau, leisteten sie hinten wie vorn allerhand Fehler – und zu allem ärgerlichen Überfluss erwischten auch die Schiedsrichter keinen Sahnetag und griffen mit vielen Zeitstrafen massiv in die Spielentwicklung der an sich fairen Partie ein. Markus Stotz, für den es das letzte Spiel als Trainer auf der SV-Bank war, trauerte den verschenkten zwei Zählern hinterher. „Wir haben leider nicht die letzten Körner rausgeholt“, sagte der 59-Jährige, „vielleicht habe ich zu wenig auf die Mannschaft eingewirkt, noch einmal alles zu geben.“

Nicht nur einmal war der scheidende SV-Trainer Markus Stotz (li.) anderer Meinung als die Schiedsrichter. Foto: Andreas Gorr

Dennoch bleibt unterm Strich mit Platz neun ein positives Fazit der kurzen Stotz-Ära, der im Dezember als Interimscoach gekommen war. „Es war mir eine Herzenssache, das Team trotz eines hohen Aufwandes zu übernehmen – aber ich stelle mich gerne Herausforderungen“, sagte Stotz, der in der neuen Saison den TSV Deizisau trainiert.

Felix Wiederhöft konnte in seinem letzten Spiel für den SV nur zu zwei Siebenmetern auf dem Feld antreten – er hatte sich zuvor im Training verletzt. Foto: Andreas Gorr

Zuvor hatten die Wildcats einen standesgemäßen Rundenabschluss vor 150 Zuschauern hingelegt – die SV-Frauen besiegten Oberliga-Schlusslicht SG Heddesheim leicht, locker und lässig 34:24 (18:9). „Ein positiver Abschluss, wir gehen mit einem guten Gefühl aus der Saison“, sagte ein zufriedener Wildcats-Coach Frank Gehrmann.

Unsere Empfehlung für Sie

Handball Saisonfinale: SV Leonberg/Eltingen: Schon wieder geht der Kapitän von Bord

Handball Saisonfinale SV Leonberg/Eltingen: Schon wieder geht der Kapitän von Bord

Viele Abschiede am letzten Spieltag bei den Handballern: Christoph Hönig verlässt den SV und er ist der vierte Kapitän des SV in Folge, der nach der Saison seinen Abschied nimmt.

Die Leonberger Handballerinnen ließen dem feststehenden Absteiger keine Chance und spulten zuverlässig ihr Programm ab – sie beenden als Aufsteiger die Runde auf Tabellenplatz fünf, was Gehrmann ein positives Fazit ziehen lässt. „Nach Problemen zu Saisonbeginn haben wir uns gut etabliert“, sagte der Trainer, „es steckt Potenzial in der Mannschaft.“ Allerdings sei der Abstand zu den vier Teams vor den Wildcats in der Tabelle schon beträchtlich. „Da fehlt uns noch was“, sagte Gehrmann.

Man sieht sich immer zweimal im Leben: Leonberger Fans sagen auf wiedersahen zu Torhüter Max Schneider. Foto: Andreas Gorr

Der neue Leonberger Handball-Chef Stefan Schuster war trotz des emotional zweigeteilten Liga-Finales der Männer und Frauen zufrieden mit den zurückliegenden Runden. „Die Frauen auf Platz fünf“, sagte er, „das hätten wir vor der Saison blind unterschrieben. Das war eine gute Entwicklung.“ Bei den Männer zollte Schuster dem Trainerteam und der Mannschaft Respekt, die nach turbulenten Rundenbeginn zu einer homogenen Truppe zusammengefunden hatten. „Es war eine anstrengende, aber letztlich erfolgreiche Saison“, sagte Schuster. SV-Männer: Scheider, Denk; Oral (8), Bolkart (6), Schreiner (6), Hönninger (4), Salathe (4), Laib (3), Hönig (2), Wiederhöft (2/2), Kost, Kutzner, Rentschler, Wanner. SV-Frauen: Gronwald, Glaser; Wolf (6), Berkemer (5), Schmaderer (5), Lia Thines (5), Bergthold (3), Ulrich (3), Conzelmann (2), Ridder (2), Stimmler (2), Lily Thines (1), Baric, Karwounopoulos.

Weitere Themen

Waldmeisterlauf Warmbronn: Einer kürzt beim Halbmarathon ab – der OB war’s nicht

Waldmeisterlauf Warmbronn Einer kürzt beim Halbmarathon ab – der OB war’s nicht

Zum 50. Jubiläum setzt das Laufevent der Spvgg Warmbronn eine besondere Marke. Oberbürgermeister Tobias Degode wäre gerne gestartet, kann jedoch nur zuschauen.
Von Flemming Nave
50 Jahre Wasserfreunde: Leonberger Schwimmer leiden und feiern gemeinsam

50 Jahre Wasserfreunde Leonberger Schwimmer leiden und feiern gemeinsam

Die Wasserfreunde Leonberg sind 50 Jahre alt geworden: Der Verein ist dabei durch Höhen und Tiefen gegangen – die Gemeinschaft hat ihn stets getragen.
Von Jürgen Kemmner
Fußball Landesliga: Nur 2:2 – eine gefühlte Niederlage für den TSV Heimerdingen

Fußball Landesliga Nur 2:2 – eine gefühlte Niederlage für den TSV Heimerdingen

Der Fußball-Landesligst sieht im Duell gegen den ebenfalls abstiegsbedrohten TSV Crailsheim lange wie der Sieger aus, doch in der Nachspielzeit fällt das 2:2 für die Gäste.
Von Henning Maak
Basketball Relegation Oberliga: Die Oberliga reizt die Malmsheimer Basketballer

Basketball Relegation Oberliga Die Oberliga reizt die Malmsheimer Basketballer

Der Landesliga-Vizemeister trifft in der Relegation auf die Reutlingen Ravens 2 – nicht nur für Coach Manuel Martinez das größte Spiel der bisherigen Karriere.
Von Flemming Nave
50. Waldmeisterlauf: Kuriose Geschichte: Strecken-Scout gegen Hochzeitsgäste

50. Waldmeisterlauf Kuriose Geschichte: Strecken-Scout gegen Hochzeitsgäste

Familie Bernhard ist seit 2008 eng mit der Laufveranstaltung verbandelt – Vater Klaus hat als Orga-Mitglied schon allerhand erlebt, Mutter Ute lässt ihre Kreativität einfließen.
Von Jürgen Kemmner
Fußball Kreisliga A2: Kurioses Déjà-vu bei der Spvgg Weil der Stadt

Fußball Kreisliga A2 Kurioses Déjà-vu bei der Spvgg Weil der Stadt

Erneutes Unentschieden für TSF Ditzingen und SV Leonberg/Eltingen II, TSV Höfingen verfällt in alte Muster, TSV Flacht unterliegt beim Spitzenreiter. Der 25. Spieltag.
Von Flemming Nave
Fußball Landesliga 1: SKV Rutesheim: Höchste Vorsicht vor den Gebrüdern Sylaj

Fußball Landesliga 1 SKV Rutesheim: Höchste Vorsicht vor den Gebrüdern Sylaj

Die SKV Rutesheim bekommt es mit zwei der gefährlichsten Torjägern der Landesliga zu tun. Der SV Leonberg/Eltingen und der TSV Heimerdingen stehen vor ähnlichen Herausforderungen.
Von Flemming Nave
Fußball Kreisliga A2: SV Gebersheim mit Kurs auf Platz vier

Fußball Kreisliga A2 SV Gebersheim mit Kurs auf Platz vier

Beim TSV Heimerdingen II gelingt der Mannschaft von Kai Liedtke ein souveräner Erfolg, der das Team auf Rang fünf hievt. Dennoch bleibt der Gebersheimer Trainer entspannt.
Von Flemming Nave
Basketball BBW-Pokal: TSV Malmsheim verliert in beiden Pokalen

Basketball BBW-Pokal TSV Malmsheim verliert in beiden Pokalen

Die Männer und Frauen des TSV Malmsheim scheitern in den Halbfinalspielen des BBW-Pokal. Grund zur Freude haben die Frauen aber trotzdem.
Von Flemming Nave
Handball Verbandsliga: Bei den TSF Ditzingen ist die Luft so ziemlich raus

Handball Verbandsliga Bei den TSF Ditzingen ist die Luft so ziemlich raus

Das Team aus Ditzingen unterliegt im Mittelfeld-Duell bei der TG Schömberg mit 29:39 und rutscht auf Rang zehn ab. Trainer Dennis Zwicker bemängelt fehlende Konsequenz.
Von Henning Maak
Weitere Artikel zu Oberliga Männer Frauen Abschied Saisonende Trainer Leonberg
 
 