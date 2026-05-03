Handball SV Leonberg/Eltingen Ein leicht verstimmter Schlussakkord zum Abschied
Das 35:38 der Männer gegen TuS Altenheim passt nicht zum harmonischen Saisonausklang der Handball-Abteilung des SV Leonberg/Eltingen. Die Wildcats siegen locker 34:24.
Das 35:38 der Männer gegen TuS Altenheim passt nicht zum harmonischen Saisonausklang der Handball-Abteilung des SV Leonberg/Eltingen. Die Wildcats siegen locker 34:24.
Ein Abschiedsspiel stellt man sich eigentlich anders vor. Felix Wiederhöft stand bei seinem letzten Spiel für den SV Leonberg/Eltingen genau zweimal auf dem Spielfeld – beide Male verwandelte der Linkshänder einen Siebenmeter sicher. Mehr war nicht möglich. „Ich habe mir am Dienstag im Training die Schulter ausgekugelt“, erzählte Wiederhöft, „ich hätte sehr gerne gespielt, aber es ging leider nicht.“