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  6. Eine lange und auch eine wilde Reise

Handball: TV Oeffingen Eine lange und auch eine wilde Reise

Handball: TV Oeffingen: Eine lange und auch eine wilde Reise
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Tobias Unfried und der TVOe feiern den nächsten Pflichtsieg. Foto: Maximilian Hamm

Die Oeffinger Verbandsliga-Handballer gewinnen am Samstag bei der SG Freudenstadt/Baiersbronn mit 33:28.

Tobias Unfried war ganz froh, als er in der Nacht von Samstag auf Sonntag wieder zu Hause angekommen ist. Es gibt eben so Auswärtsspiele, die man am liebsten schnell abhaken möchte. Dazu zählt auch die Begegnung in der Verbandsliga bei der SG Freudenstadt/Baiersbronn. Eine gut zweistündige Anreise, verletzungsbedingt ohne etablierte Kräfte, und dann mussten die Handballer des TV Oeffingen vor den 100 Zuschauern in der David-Fahrner-Halle in Freudenstadt auch noch ohne das gewohnte Harz auskommen. Die Gäste haben das beste daraus gemacht, sind mit einem 33:28-Erfolg heimgekehrt. Aber eben auch mit einem angeschlagenen Fynn Fröschle, der nach einem rüden Foulspiel rund zehn Minuten vor Schluss ausgefallen war. „Das war eine wilde Reise“, sagte Tobias Unfried.

 

Die Gäste sind den Gastgebern überlegen

Der Tabellenzweite aus Oeffingen agierte zu Beginn noch etwas passiv, konnte sich erst kurz vor der Pause vom Gegner absetzen. Das lag sicherlich auch an der Umstellung in der Abwehrreihe, in der die beiden Kreisläufer Luis Westner und Levi Fröschle den Innenblock bildeten. Luis Westner spielte zumeist nur in der Abwehr, für ihn rückte dann im schnellen Wechsel bei den Angriffen Manuel Paul in die Formation. Doch letztlich spielte die Aufstellung keine wesentliche Rolle, die Oeffinger Handballer waren ihren Gegnern überlegen, führten neun Minuten vor Schluss nach einem Treffer von Tim Köhler mit 29:19. Anschließend schlichen sich einige technische Fehler ein, die Trefferquote war nicht mehr so gut. Am Ausgang der Begegnung änderte sich jedoch nichts mehr, die Gastgeber konnten das Ergebnis aus ihrer Sicht nur noch ein wenig aufhübschen. Tobias Unfried brachte gegen Ende auch noch Jan Gerner aufs Spielfeld. Der Tormann, eigentlich in der Bezirksoberliga für die zweite Mannschaft des Vereins aktiv, war am Samstag für Marco Schreiner eingesprungen.

Am kommenden Samstag steht das Stadtderby an

Nach dieser „wilden Reise“ freut Tobias Unfried sich jetzt bereits auf die nächste Aufgabe. Am Samstag, 20 Uhr, gastiert der Stadtnachbar SV Fellbach in der Oeffinger Sporthalle. Ein Höhepunkt in dieser Saison, auch wenn es für beide Mannschaften in diesem Spiel sportlich um nichts Entscheidendes mehr geht. Das umkämpfte Hinspiel hatten die TVOe-Handballer im Dezember – nach einem 30:32-Rückstand in der letzten Spielminute – noch mit 33:32 für sich entschieden. „Wir sind jetzt alle heiß auf dieses Stadtderby“, sagte Tobias Unfried.

TV Oeffingen: Seeger, Gerner – Köhler (7), Fynn Fröschle (5), Manuel Paul (5), Rühle (5), Ferdinand Würmle (5/3), Levi Fröschle (3), Kolotuschkin (2), Westner (1), Köngeter, Langenfeld, Zoller.

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