Handball Verbandsliga Am liebsten Feiernam Women’s Day
Die Habo-Frauen benötigen Punkte gegen Schlusslicht TSV Allowa. Die Männer erwartet eine schwere Aufgabe gegen den TSV Birkenau.
Die Habo-Frauen benötigen Punkte gegen Schlusslicht TSV Allowa. Die Männer erwartet eine schwere Aufgabe gegen den TSV Birkenau.
Die Handballerinnen der Habo Bottwar SG empfangen am Samstagabend um 20 Uhr in der Wunnensteinhalle in Großbottwar den TSV Allowa (Alfdorf, Lorch, Waldhausen). Passend zum traditionellen Women’s Day der Frauen-Teams hofft Interims-Trainerin Janine Zieker auf einen Heimsieg – und damit auf einen Abend, an dem es endlich wieder etwas zu Feiern gibt.