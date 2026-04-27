Handball Verbandsliga Bei den TSF Ditzingen ist die Luft so ziemlich raus
Das Team aus Ditzingen unterliegt im Mittelfeld-Duell bei der TG Schömberg mit 29:39 und rutscht auf Rang zehn ab. Trainer Dennis Zwicker bemängelt fehlende Konsequenz.
Das Team aus Ditzingen unterliegt im Mittelfeld-Duell bei der TG Schömberg mit 29:39 und rutscht auf Rang zehn ab. Trainer Dennis Zwicker bemängelt fehlende Konsequenz.
Den Klassenverbleib in der Verbandsliga haben die Handballer der TSF Ditzingen seit zwei Wochen gesichert. Und ein bisschen scheint es so, als sei damit die Luft bei den Grün-Weißen zum Ende der Saison ein bisschen raus. Eine Woche nach der Heimniederlage gegen die deutlich erfolgshungrigere HSG Böblingen/Sindelfingen verloren die TSF-Handballer auch das Duell beim Tabellennachbarn TG Schömberg mit 29:39 (15:19) und rutschten damit auf Rang zehn hinter den Konkurrenten zurück.