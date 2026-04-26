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  6. Buffalos drehen Partie nach Stotterstart

Handball Verbandsliga Buffalos drehen Partie nach Stotterstart

Handball Verbandsliga: Buffalos drehen Partie nach Stotterstart
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Nach der Pause hatte das Habo-Team die Partie im Derby im Griff. Foto: Andreas Essig

Wie so oft in dieser Saison reichen bei Absteiger Team Neckar auch im Derby die Kräfte nicht für 60 Minuten.

Im Derby der Verbandsliga setzte sich die Habo Bottwar SG in Mundelsheim mit 29:23 (13:9) gegen Team Neckar durch. Dabei erwischten die Gastgeber den deutlich besseren Start: Mit einer 4:0-Führung in den Anfangsminuten zeigte die Formation vor heimischem Publikum eine engagierte Leistung und überzeugte mit gelungenen Offensivaktionen. Die Gäste aus dem Bottwartal benötigten etwas Anlaufzeit. Nach einer frühen Auszeit fanden die Buffalos zunehmend besser in die Partie. Bis zur 20. Minute war das Spiel beim Stand von 9:9 wieder offen. In der Schlussphase ließ Team Neckar dann allerdings nach – ein Umstand, den Trainer Patrice Payer im Nachgang als „völlig unnötig“ bezeichnete. Die Habo Bottwar SG nutzte diese Phase konsequent aus und ging mit 13:9 in die Pause.

 

Wegen dünnem Kader lassen die Kräfte nach

In der zweiten Spielhälfte taten sich die Gastgeber dann schwer. Das Team von Jan Diller knüpfte nahtlos an die Phase vor der Pause an, überzeugte mit Tempospiel und kontrollierte das Geschehen. Besonders die stabile Defensive sowie Habo-Torhüter Hannes Bast erwiesen sich als wichtige Faktoren. Im weiteren Verlauf machte sich bei Team Neckar zunehmend der dünn besetzte Kader bemerkbar. Die Kräfte ließen nach, während die Buffalos ihre Chancen konsequent nutzte. „Da haben wir sicherlich den ein oder anderen Vorteil gehabt“, räumte Diller ein. Am Ende stand ein verdienter 29:23-Auswärtssieg für die Gäste. „Alles in allem eine gute Vorstellung. Viele Spieler haben das heute gut gemacht.“ Auch bei Team Neckar zog man ein versöhnliches Fazit zum heimischen Saisonabschluss. „Wir haben uns ordentlich verabschiedet“, so Payer.

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