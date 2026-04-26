Handball Verbandsliga: Buffalos drehen Partie nach Stotterstart

Wegen dünnem Kader lassen die Kräfte nach

In der zweiten Spielhälfte taten sich die Gastgeber dann schwer. Das Team von Jan Diller knüpfte nahtlos an die Phase vor der Pause an, überzeugte mit Tempospiel und kontrollierte das Geschehen. Besonders die stabile Defensive sowie Habo-Torhüter Hannes Bast erwiesen sich als wichtige Faktoren. Im weiteren Verlauf machte sich bei Team Neckar zunehmend der dünn besetzte Kader bemerkbar. Die Kräfte ließen nach, während die Buffalos ihre Chancen konsequent nutzte. „Da haben wir sicherlich den ein oder anderen Vorteil gehabt“, räumte Diller ein. Am Ende stand ein verdienter 29:23-Auswärtssieg für die Gäste. „Alles in allem eine gute Vorstellung. Viele Spieler haben das heute gut gemacht.“ Auch bei Team Neckar zog man ein versöhnliches Fazit zum heimischen Saisonabschluss. „Wir haben uns ordentlich verabschiedet“, so Payer.