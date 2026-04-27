Handball Verbandsliga Frauen: Habo-Torfrau Melanie Lüders trifft nach Parade für ihr Team

Die Verbandsliga-Frauen der Habo Bottwar SG haben sich am Samstagabend ein 30:30 (13:15) beim HC Oppentweiler/Backnang gesichert. Vor allem in der Defensivarbeit offenbarten sich die Schwächen der Bottwartälerinnen. „Im Endeffekt ist es ein gewonnener Punkt“, resümierte Interimstrainerin Janine Zieker. Denn prinzipiell war es zu vermeiden, dass die Bottwartälerinnen nur mit einem Punkt aus der Halle gingen. „Zumindest war es halb erfolgreich“, so Zieker. Die Habo-Frauen fanden nur schwer ins Spiel. Von Beginn an agierte die Abwehr zu löchrig. Nach fünf Minuten lag man mit 0:4 zurück. Doch die Zieker-Sieben zeigte Moral, kämpfte sich zurück und verkürzte bis zur 12. Minute auf 4:5. Zur Pause stand ein 13:15 auf der Anzeigetafel.

Der Punkt ist für die Habo-Frauen „Gold wert“ In der zweiten Spielhälfte blieb das Spiel umkämpft. Die Habo-Frauen waren stets dran, schafften mehrfach den Ausgleich, konnten jedoch nie selbst in Führung gehen. Für einen besonderen Moment sorgte gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit Keeperin Carina Lüders, die nach einer Parade den Ball im leeren Tor der Gastgeberinnen unterbrachte. Die Schlussphase war noch einmal spannend: In Unterzahl erzielte Luana Klopfer erst in der 60. Minute per Siebenmeter den wichtigen Treffer zum 30:30-Endstand. „Der Punkt ist Gold wert“, betonte Zieker.