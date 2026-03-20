Die Frauen der Habo SG spielen bei der HSG Strohgäu. Danach haben sie drei Wochen lang keine Begegnung.

Die Verbandsliga-Frauen der Handballregion Bottwar SG reisen am Samstagabend zur HSG Strohgäu. Anpfiff ist um 18 Uhr in der Felsenberghalle in Schwieberdingen. „Das ist ein Spiel, da müssen keine Punkte her, aber es wäre sehr schön, wenn es klappt“, sagt Trainerin Janine Zieker im Vorfeld der Partie. Die Ausgangslage spricht für die Gastgeberinnen: Die HSG Strohgäu belegt mit 22:12 Punkten den vierten Tabellenplatz, während die Habo SG mit 16:20 Zählern auf Rang sechs steht. Das Hinspiel Ende November konnten die Bottwartälerinnen zwar mit 35:33 Treffern für sich entscheiden, doch darauf möchte sich Zieker nicht verlassen. „Wir haben einige Hinspiele gewonnen …“, merkt sie an und warnt davor, daraus falsche Schlüsse zu ziehen.