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  6. Habo SG empfängt HSG Strohgäu – Letztes Duell vor langer Pause

Handball-Verbandsliga: Habo SG Habo SG empfängt HSG Strohgäu – Letztes Duell vor langer Pause

Handball-Verbandsliga: Habo SG: Habo SG empfängt HSG Strohgäu – Letztes Duell vor langer Pause
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Im Hinspiel gewann die Habo SG (in schwarz) gegen die HSG Strohgäu mit 35:33. Foto: Essig/Archiv

Die Frauen der Habo SG spielen bei der HSG Strohgäu. Danach haben sie drei Wochen lang keine Begegnung.

Die Verbandsliga-Frauen der Handballregion Bottwar SG reisen am Samstagabend zur HSG Strohgäu. Anpfiff ist um 18 Uhr in der Felsenberghalle in Schwieberdingen. „Das ist ein Spiel, da müssen keine Punkte her, aber es wäre sehr schön, wenn es klappt“, sagt Trainerin Janine Zieker im Vorfeld der Partie. Die Ausgangslage spricht für die Gastgeberinnen: Die HSG Strohgäu belegt mit 22:12 Punkten den vierten Tabellenplatz, während die Habo SG mit 16:20 Zählern auf Rang sechs steht. Das Hinspiel Ende November konnten die Bottwartälerinnen zwar mit 35:33 Treffern für sich entscheiden, doch darauf möchte sich Zieker nicht verlassen. „Wir haben einige Hinspiele gewonnen …“, merkt sie an und warnt davor, daraus falsche Schlüsse zu ziehen.

 

Die Stärke der HSG liegt vor allem im Kollektiv. „Sie überzeugen nicht mit irgendwelchen taktischen Finessen“, erklärt Zieker. Gerade diese Unberechenbarkeit mache den Gegner schwer greifbar. Entsprechend tüftelt die Trainerin noch an der optimalen Herangehensweise für das Spiel.

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Klar ist jedoch: Die Habo-Frauen wollen den Schwung aus dem Heimsieg am vergangenen Wochenende mitnehmen. Zudem kann Zieker personell aus dem Vollen schöpfen. Ein positiver Abschluss des Wochenendes wäre auch mit Blick auf den weiteren Saisonverlauf wichtig: Nach der Partie steht für die Verbandsliga-Frauen eine dreiwöchige Spielpause an. Erst am 18. April geht es weiter – dann beginnt bereits die entscheidende Phase der Saison mit nur noch drei verbleibenden Begegnungen. Ein Erfolg in jeglicher Hinsicht, wäre daher ein wichtiger Schritt für den weiteren Saisonverlauf.

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