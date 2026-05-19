Handball Verbandsliga TSF Ditzingen: Gute Seiten, schlechte Seiten
Der Handball-Verbandsligist schließt die Runde als Tabellenachter ab und bleibt unter den eigenen Erwartungen. Umbruch unter dem neuen Coach Sven Kaiser.
Der Handball-Verbandsligist schließt die Runde als Tabellenachter ab und bleibt unter den eigenen Erwartungen. Umbruch unter dem neuen Coach Sven Kaiser.
Die Erwartungen waren hoch vor der Saison bei den TSF Ditzingen – schließlich war in Dennis Zwicker der Wunschtrainer verpflichtet worden, der das Team zwei Jahre zuvor in der Rückrunde vom letzten Tabellenplatz bis auf Rang vier geführt hatte. Das erste Tabellendrittel hatten sich die TSF-Verantwortlichen auch in dieser Saison zugetraut – am Ende war es Rang acht im Feld der 14 Teams, das sich letztlich in drei Blöcke aufteilte.