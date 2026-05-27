„Bitte kommt auch in der nächsten Saison wieder so zahlreich in die Halle, die neue junge Mannschaft braucht euch.“ Dies waren die Worte von Yannick Hüther nach dem letzten Saisonspiel gegen die SF Schwaikheim, nach dem sich der Spielmacher ebenso wie fünf weitere Routiniers in den Handball-Ruhestand verabschiedeten. Es dürfte einer der größten personellen Umbrüche der vergangenen Jahre bei den TSF Ditzingen sein, denn der Abgang der langjährigen Korsettstangen soll nach den Planungen des Sportlichen Leiters David Thomitzni überwiegend durch jugendliche Frische aufgefangen werden.

Voraussichtlich sieben Akteure aus der zweiten Mannschaft, die in dieser Saison aus der Landesliga abgestiegen ist, werden in der neuen Runde dem Verbandsligakader angehören. Geführt werden sollen sie von den erfahrenen Spielern Fynn Graykowski und Torhüter Michael Biehl sowie dem einzigen namhaften externen Neuzugang Luis Hönninger, der vom SV Leonberg/Eltingen Erfahrung aus der Oberliga mitbringt.

Luis Hönninger kehrt zurück

Auch Malte Bartels bleibt dem Team erhalten. „Er ist nach seinem Kreuzbandriss aber noch viel mit sich selbst beschäftigt“, weiß Thomitzni. Unklar ist noch, ob Jörg Schwabe nach seiner Schulterverletzung noch mal in den Verbandsligakader zurückkehrt, oder sich auf seine Arbeit als Athletiktrainer beschränkt beziehungsweise die zweite Mannschaft verstärkt.

Kehrt vom SV Leonberg/Eltingen zu den TSF zurück: Luis Hönninger Foto: Andreas Gorr

Am unproblematischsten dürfte die Torhüterposition bei den TSF sein, wo zu den etablierten Michael Biehl und Pascal Duck mit Marius Klenk (TSV Korntal) und Nikas Thruvarudsri (HSG Böblingen/Sindelfingen) zwei Nachwuchs-Torleute hinzukommen. Letzterer muss allerdings erst einen Kreuzbandriss auskurieren. Größere Rollen im neuen System sollen die Youngster Quang Tran und die Heer-Brüder Lukas und Jonas ausfüllen, die in der abgelaufenen Saison regelmäßig Spielzeit in der Verbandsliga bekommen haben.

Der Mann, dem die TSF-Verantwortlichen um David Thomitzni den personellen Umbruch anvertrauen, heißt Sven Kaiser. Der 42-Jährige hat es als Spieler weit gebracht. Ausgebildet bei der HSG Langenau/Elchingen spielte er dort in der Regionalliga, ehe er sich nach seinem Umzug nach Pforzheim der TGS Pforzheim anschloss. Mit dem badischen Verein stieg der nur 1,78 Meter große Spielmacher von der Badenliga bis in die Dritte Liga auf, ehe er sich nach einem weiteren Umzug nach Bietigheim-Bissingen dem Landesligisten TSV Bönnigheim anschloss. Dort wurde er in einem fließenden Übergang vom Spieler zum Spielertrainer, ehe er 2020 wegen der Corona-Pandemie eine Pause vom Handball einlegte und sich bis zu diesem Jahr ganz der Familie widmete.

Sven Kaiser als Trainer des TSV Bönnigheim. Foto: Pressefoto Baumann

„David Thomitzni bin ich schon in meiner Jugendzeit begegnet, auch als Aktive haben wir gegeneinander gespielt“, verrät Sven Kaiser, der seit Jahren in losem Kontakt mit dem Sportlichen Leiter der TSF steht. Jetzt hat es für beide Seiten gepasst. Seine neue Aufgabe geht der 42-Jährige mit einer großen Portion Optimismus an. „Natürlich hat die Mannschaft viel Erfahrung verloren. Aber das bietet auch immer die Chance für andere, in eine neue Rolle hineinzuwachsen“, erklärt Sven Kaiser, der als Verwaltungsbeamter bei der Stadt Sachsenheim arbeitet.

Mitte Juni will Sven Kaiser mit der Saisonvorbereitung beginnen, bis zum Rundenstart bleiben dann drei Monate. „Das ist genug Zeit für die Mannschaft, um sich zu finden. Unser Spiel werden wir dann an die Spieler anpassen“, erklärt der neue Coach. Allzu viel will er noch nicht verraten, doch einer der Schwerpunkte wird auf der Abwehrarbeit liegen. „Mit ist ein 23:20-Sieg lieber als ein 43:40“, sagt er schmunzelnd.

Tempo soll ein Element im Spiel der TSF werden, aber angemessen gesteuert und kontrolliert. „Mit mir wird es kein ,run and gun‘ geben“, stellt Sven Kaiser klar. Er freue sich auf die Herausforderung, ein Team mit einer guten Mischung aus Routiniers und jungen Talenten zu formen.