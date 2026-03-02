Handball Verbandsliga Wieder keine Trendwende bei den Habo-Frauen
Der Verbandsligist unterliegt im Heimspiel mit 26:27 knapp gegen die HSG Hohenlohe, weil in den entscheidenden Momenten die letzte Konsequenz fehlt.
Die erhoffte Trendwende blieb aus: Die Verbandsliga-Frauen der Habo Bottwar SG mussten sich am Samstagabend dem direkten Tabellennachbarn HSG Hohenlohe in Steinheim knapp mit 26:27 (12:13) geschlagen geben.