Handball – Verbandsliga Zittern und Hoffen beim Team Esslingen
Das Kellerduell der Handball-Verbandsliga zwischen dem Team Esslingen und der HSG Wiwido endet 26:26. Positiv im Mittelpunkt steht der Referee.
Das Kellerduell der Handball-Verbandsliga zwischen dem Team Esslingen und der HSG Wiwido endet 26:26. Positiv im Mittelpunkt steht der Referee.
Würde es für beide Mannschaften sportlich nicht um so viel gehen, wäre es die Geschichte des Spiels: Weil die eingeteilten Schiedsrichter nicht kamen, leitete Lars Obrock spontan die Partie seines Vereins Team Esslingen gegen die HSG Wiwido – und machte seine Sache hervorragend. Aber es geht eben sportlich um viel. Die Esslinger schweben in der Handball-Verbandsliga als Schlusslicht in noch akuterer Abstiegsgefahr als die Spielgemeinschaft aus Winzingen, Wißgoldingen und Donzdorf, die auf dem vorletzten Platz steht. Und so gab es nach dem 26:26 (10:14)-Unentschieden auf beiden Seiten lange Gesichter. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie in der kommenden Saison in der Landesliga antreten, ist bei beiden Mannschaften größer als die, dass sie sich in der Verbandsliga wieder sehen. Aber ganz weg ist die Hoffnung noch nicht.