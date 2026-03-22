Handball – Verbandsliga: Zittern und Hoffen beim Team Esslingen

Würde es für beide Mannschaften sportlich nicht um so viel gehen, wäre es die Geschichte des Spiels: Weil die eingeteilten Schiedsrichter nicht kamen, leitete Lars Obrock spontan die Partie seines Vereins Team Esslingen gegen die HSG Wiwido – und machte seine Sache hervorragend. Aber es geht eben sportlich um viel. Die Esslinger schweben in der Handball-Verbandsliga als Schlusslicht in noch akuterer Abstiegsgefahr als die Spielgemeinschaft aus Winzingen, Wißgoldingen und Donzdorf, die auf dem vorletzten Platz steht. Und so gab es nach dem 26:26 (10:14)-Unentschieden auf beiden Seiten lange Gesichter. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie in der kommenden Saison in der Landesliga antreten, ist bei beiden Mannschaften größer als die, dass sie sich in der Verbandsliga wieder sehen. Aber ganz weg ist die Hoffnung noch nicht.

Unsere Empfehlung für Sie Hinweis in eigener Sache Neue Wege zum Lokalsport Die digitalen Inhalte der „EßlingerZeitung“ ziehen um – die lokale Berichterstattung bleibt unverändert. „Hoffen tun wir immer und wir haben auch noch Chancen“, sagte Team-Trainer Timo Flechsenhar. Viel wird, oder kann, davon abhängen, wie viele Mannschaften runter müssen. Bei vier ist die Chance angesichts von neun Punkten Rückstand bei fünf ausstehenden Spielen nahe an dem Gefrierpunkt, bei zwei angesichts von sieben Zählern weniger als der Drittletzte auch nicht riesig. Und so sagte Marco Adelt, nachdem er sieben Sekunden vor dem Ende den Ball zum 26:26-Endstand in die Maschen gezimmert hatte: „In jedem anderen Spiel hätte ich gesagt, dass es ein gewonnener Punkt ist. Aber in unserer Lage ist es zu wenig.“

Recht gibt dem Rückraum-Shooter ein Blick auf den Spielverlauf. Bis zum 7:7 war die Partie ausgeglichen. Dann erzielten die Esslinger elf Minuten lang keinen Treffer und Wiwido warf weitere sieben Tore – 7:14. Die SG stand in der Abwehr nun deutlich besser und zeigte hier auch mehr Emotionen. Die letzten Minuten vor der Pause liefen beim Team etwas besser, sodass es mit 10:14 in die Kabinen ging. Aber schon im ersten Durchgang war die Verunsicherung bei beiden Mannschaften zu erkennen. Die Fehlerquote und das handballerische Niveau waren eines Kellerduells würdig.

Später Ausgleich

Nach dem Wechsel kämpfen sich die Esslinger heran, lagen aber lange weiter zurück. Auch Torhüter Moritz Schlemmer aber hielt sein Team im Spiel. Und beim 25:25 durch Matts Fischer gelang in der 57. Minute doch zum ersten Mal wieder der Ausgleich. Dann gerieten die Esslinger in Unterzahl, kassierten per Siebenmeter das 25:26 – und es sah so aus, als ob es wieder gegen sie laufen würde. Doch der letzte Angriff von Wiwido wurde abgefangen und Adelt traf. Und Flechsenhar sagte: „Man hat gesehen, dass wir auch Handball spielen können.“ Das nährt die Minihoffnung. Gästecoach Tobias Talatschek war derweil frustriert: „Wenn man mit sieben Tore führt, muss man dass cleverer zu Ende spielen. Wir sind an uns selbst gescheitert.“ Und so geht das Zittern und das Hoffen bei beiden Mannschaften weiter.

Am Ende war das mit Lars Obrock aber doch ein Teil der Geschichte dieses Spiels. An Souveränität hatte der Schiedsrichter-Chef der Esslinger sämtlichen Spielern auf dem Feld etwas voraus. Nach der Schlusssirene bekam er deutlich längeren Applaus als die Handballer. Und auch die Trainer waren voll des Lobes. „Er hat es super gemacht“, sagte Flechsenhar und Talatschek bestätigte: „Um das Spiel nicht nachholen zu müssen, mussten wir zustimmen. Aber er hat es wirklich sehr gut gemacht.“ Obrock selbst, der die Begegnung als Zuschauer verfolgen wollte, hätte auf den Einsatz verzichten können. Zumindest ist er es von seinen sonstige Einsätzen in der Bezirksliga gewohnt, alleine zu pfeifen. „Es war schon schwierig. Ich kenne die Halle, ich kenne die Leute“, sagte er, „ich denke, dass ich zufrieden sein kann und hoffe, dass es die anderen auch sind.“ Sind sie. Mit ihm sehr. Mit dem Ergebnis nicht.

Team Esslingen: Schlemmer (2), Boss; David Frohna (2), Adelt (9), Fischer (2), Jakob Guhl (1), Onuseit, Braune (1/1), Mehlitz, Felix Guhl (2), Benedikt Frohna (2), Weber, Merk (2), Vetter (1), Bernhardt, Humburg (2).

HSG Wiwido: Nagel, Krumpschmied; Baur (2), Rienhardt (2), Abraham, Mück (1), Burkhardtsmaier (4), Grupp, Priester, Däumling (13/5), Hess, Klaus (1/1), Burkhardt (1), Hofelich (2/1).

Schiedsrichter: Lars Obrock (Esslingen).

Zuschauer: 200.

Zeitstrafen: 4:8 – zwei Mal zwei Minuten für Baur (Wiwido), zwei Minuten für Jakob Guhl, Felix Guhl (Esslingen), Burkhardtsmaier, Grupp (Wiwido).

Beste Spieler: Schlemmer, Adelt/Däumling.