Handball – Vorschau: Außerplanmäßige Sensationen sind erwünscht

Für die Handballteams der Region stehen richtungsweisende Partien an – für manche geht es um den Schritt nach oben, für andere um wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg.

Unsere Empfehlung für Sie Handball – Untere Klassen TSV Neuhausen II und das Wort „Verbandsliga“ Nach dem 32:31-Sieg gegen Verfolger TSV Zizishausen spricht Coach Marco Schwab vom TSV Neuhausen II erstmals laut vom Aufstieg. TVR-Frauen nur 23:23. Männer – 3. Liga Nach der knappen 37:40-Niederlage beim Spitzenreiter SV Salamander Kornwestheim wollen die Handballer des Achten TSV Neuhausen am Samstag (19.30 Uhr) im Heimspiel gegen den Elften Saase3 Leutershausen wieder siegreich sein – und durch einem Erfolg den Anschluss an das obere Mittelfeld wahren. Gegen die Leutershausener haben die Neuhausener noch eine Rechnung offen, denn im Hinspiel kassierten die Maddogs eine knappe 32:33-Auswärtsniederlage.

Frauen – 3. Liga

Indes gastieren die Handballerinnen des TSV Wolfschlugen am Samstag (18 Uhr) beim Siebten SG Schozach/Bottwartal und wollen Platz zwei verteidigen – denn die Verfolger HC Erlangen sowie TSG Friesenheim hängen ihnen am Nacken. Das Hinspiel gewannen die Wolfschlugenerinnen zu Hause gegen Schozach/Bottwartal deutlich mit 41:29.

Männer – Regionalliga

Der Zehnte HSG Ostfildern gewann zuletzt bei der SG Heddesheim mit 30:28 und setzte nach schwierigen Wochen ein wichtiges Zeichen. Am Samstag (19.30 Uhr) kommt der Dritte TSB Schwäbisch Gmünd. „Es wird ein Spiel, bei dem wir nichts zu verlieren haben. Die Schwäbisch Gmünder sind im Zugzwang, weil sie die Aufstiegschance wahren wollen“, sagt HSG-Teammanager Matthias Dunz und ergänzt: „Aber klar, eine außerplanmäßige Sensation, also ein Sieg, wäre in unserer tabellarischen Situation wünschenswert.“ Eine halbe Stunde später ist der Vorletzte TV Plochingen beim Sechsten TSV Weinsberg zu Gast. Die Plochinger ärgerten sich nach der knappen 36:37-Niederlage gegen die HSG Willstätt/Hanauerland darüber, nichts Zählbares mitgenommen zu haben, sammelten aber erneut die Erkenntnis, in der Liga mithalten zu können. In Weinsberg muss der TVP aber noch mal eine Schippe drauflegen.

Eine weite Anreise an den Rand des Neckar-Odenwald-Kreises haben die Handballer des Sechsten SG Hegensberg/Liebersbronn vor sich, die am Samstag (19.30 Uhr) beim Achten TV Hardheim antreten. „Wir wollen den ersten Sieg im neuen Jahr einfahren“, sagt Heli-Coach Veit Wager. „Unsere zuletzt vier knappen Niederlagen haben gezeigt, wie eng es in der Oberliga zugeht“, betont Wager und fügt hinzu: „Die Moral, der Einsatz und die Leistungen aber stimmen nach wie vor bei uns. Wir werden alles in die Waagschale werfen, um in die Erfolgsspur zurückzukehren.“ Besser läuft es beim TSV Wolfschlugen, der nach dem Jahreswechsel zwei aus vier Partien gewann – darunter das 27:21 gegen den Ersten SKV Unterensingen. Die Wolfschlugener sind am Samstag (20.15 Uhr) im Top-Spiel beim Dritten SG Schozach/Bottwartal gefordert und wollen Platz zwei verteidigen.

Frauen – Oberliga

Die personelle Lage beim TSV Köngen wird derweil nicht besser. „Wir sind im Moment gebeutelt und jetzt fällt auch erst mal noch Alicia Kiedaisch aus“, erzählt Co-Trainer Martin Schorr. Die Köngenerinnen (Rang elf) treffen am Samstag (18 Uhr) auf den Tabellenführer SG H2Ku Herrenberg. „Wichtig wird sein, dass wir uns gut verkaufen und wenige Fehler machen. Wir müssen aus dem Spiel Mut schöpfen für die kommenden, schlagbareren Gegner“, sagt Schorr. Auch beim Dritten TSV Denkendorf hat sich die Verletzungssituation nicht gebessert. „Es wird sehr spannend, denn derzeit haben wir acht Feldspieler und nur eine Torhüterin zur Verfügung. Es ist der Wurm drin“, sagt Trainer Christoph Hönig. Die Denkendorferinnen sind am Samstag (20 Uhr) beim Letzten HB Kinzigtal zu Gast. „Wir müssen unser Spiel aufs Feld bekommen. Die Kinzigtalerinnen haben nichts zu verlieren. Und wir haben etwas gutzumachen, denn zuletzt gegen den TV Gerhausen haben wir unterirdisch gespielt“, betont Hönig.

Männer – Verbandsliga

Unzufrieden sind sie beim Sechsten TSV Denkendorf, wie der Start ins Jahr verlaufen ist. „Wir haben aus vier Partien nur 2:6 Punkte geholt, das ist zu wenig, um den Anschluss an die Tabellenspitze zu halten – und nicht auch noch nach hinten gucken zu müssen“, hadert Torhüter Benedikt Schrade und ergänzt im Hinblick auf die Partie am Samstag (19.30 Uhr) bei der HSG Wiwido: „Es wird ein schwieriges Spiel, unsere Einstellung muss stimmen und wir müssen die gegnerische Abwehr durch Kreuzungen in Bewegung bekommen.“ Der Sechste TV Reichenbach ist am Sonntag (15 Uhr) beim Vorletzten TV Gerhausen zu Gast, peilt einen Pflichtsieg an und will die 27:32-Heimpleite zuletzt gegen den TSV Bartenbach vergessen machen.

Die Handballer des Vierten TSV Deizisau freuen sich derweil auf das Top-Spiel am Samstag (20.30 Uhr) beim Dritten SG Hofen/Hüttlingen. Und ein Sieg bei der SG, die drei Pluspunkte mehr hat, wäre immens wichtig, um nicht den Anschluss nach oben zu verlieren. Eine halbe Stunde zuvor ist das Schlusslicht Team Esslingen beim Ersten HV Rot-Weiß Laupheim zu Gast. „Die Rollen sind klar verteilt, daher können wir ohne Druck beim Spitzenreiter aufspielen, das könnte uns guttun“, sagt Team-Spieler Benedikt Frohna und ergänzt: „Vielleicht schaffen wir eine Überraschung.“

Frauen – Verbandsliga

Die Handballerinnen des Zweiten SG Hegensberg/Liebersbronn gastieren in der Staffel 1 am Sonntag (18 Uhr) beim Neunten HC Oppenweiler/Backnang – und möchten sich mit einem Sieg weiter vom Dritten HSG Strohgäu absetzen. In der Staffel 2 ist der Neunte TSV Neuhausen am Samstag (19.45 Uhr) beim Zweiten TSV Neckartenzlingen zu Gast und will dem Favoriten ein Bein stellen.

Männer – Landesliga

„Es wird ein tolles Spiel“, sagt Trainer Marco Schwab über das Derby seines ungeschlagenen Spitzenreiters TSV Neuhausen II am Samstag (20 Uhr) beim TSV Köngen. Schwab ergänzt: „Ich glaube, dass bei der ersten Köngener Mannschaft noch nie ein Neuhausener Team zum Pflichtspiel angetreten ist – es ist also etwas Besonderes und die Halle wird voll sein.“ Er mahnt aber auch, dass die Köngener „es zuletzt immer besser machen“, ist aber gleichzeitig optimistisch: „Wir sind optimal vorbereitet und die Breite des Kaders ist unsere Stärke.“

Frauen – Landesliga

Der Drittletzten HC Wernau trifft im Kellerduell am Samstag (17.10 Uhr) auf den punktgleichen Vorletzten HT Uhingen/Holzhausen. Die HCW-Frauen wollen sich mit einem Sieg etwas Luft nach unten verschaffen.

Männer – Bezirksoberliga

Ein Kellerduell hat auch der Vorletzte TSV Wolfschlugen II vor sich, der am Samstag (20 Uhr) beim abgeschlagenen Letzten HSG Leinfelden-Echterdingen gastiert. Schwierige Aufgaben stehen dem Achten TSV Denkendorf II, der zur selben Zeit auf den Dritten TG Geislingen trifft – und dem Neunten HSG Ostfildern II bevor, der am Sonntag (17 Uhr) den Zweiten TSV Grabenstetten erwartet. Am Samstag (19 Uhr) ist der Fünfte TV Plochingen II beim Siebten TSV Bartenbach II zu Gast. Die Plochinger hoffen, ihren Erfolgslauf – zuletzt zwei Siege – fortzusetzen.

„Nach einer längeren Pause greifen wir wieder ins Geschehen ein und sind am Samstag um 18 Uhr beim TV Neuhausen/Erms III zu Gast“, sagt Coach Steffen Braun vom ungeschlagenen Spitzenreiter TSV Deizisau II. Er ergänzt: „Der Blick auf die Tabelle lässt eine klare Angelegenheit erwarten, aber der Drittletzte hat zu Hause noch keinen Punkt abgegeben. Wenn wir unser Tempospiel auf die Platte bringen, sollten wir der Favoritenrolle dennoch gerecht werden.“ Der Zweite HC Wernau trifft derweil eine Stunde später im Heimspiel auf den Dritten TB Neuffen.