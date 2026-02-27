Handball – Vorschau Außerplanmäßige Sensationen sind erwünscht
In der Handball-Verbandsliga gastiert der Vierte TSV Deizisau beim Dritten, während das Team Esslingen beim Ersten überraschen will.
Für die Handballteams der Region stehen richtungsweisende Partien an – für manche geht es um den Schritt nach oben, für andere um wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg.