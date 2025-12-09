Wer geht zur Handball-WM in Stuttgart? Mobilfunkdaten zeigen, wie viele Frauen im Publikum sitzen – und von wo sie angereist sind.
09.12.2025 - 17:09 Uhr
Zum zweiten Mal ist Stuttgart derzeit Gastgeber einer Handball-WM. In der Porsche-Arena spielen die besten Frauenmannschaften der Welt. Aber wer sitzt im Publikum, wenn Deutschland spielt? Anonymisierte Mobilfunkdaten von Telefonica-Kunden zeigen es. Erfasst werden nur Besucherinnen und Besucher, die länger als eine halbe Stunde in der Funkzelle eingeloggt waren.