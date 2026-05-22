Handel in der Stuttgarter City Neuer Laden für Snowboarder und Skater eröffnet
In der Schmale Straße 9 bis 13 ist ein neuer Mieter eingezogen. Was Kunden auf zwei Etagen erwartet – und warum ganz aktuell eine Eröffnungsfeier steigt.
In der Schmale Straße 9 bis 13 ist ein neuer Mieter eingezogen. Was Kunden auf zwei Etagen erwartet – und warum ganz aktuell eine Eröffnungsfeier steigt.
In der Schmale Straße 9 bis 13 in der Stuttgarter Innenstadt hat sich etwas getan. Dort, wo bis zum 31. Juli 2025 die städtische Wirtschaftsförderung Start-up-Unternehmen die Möglichkeit gegeben hat, im stationären Handel Erfahrungen zu sammeln, ist nun ein neuer Mieter eingezogen: Blue Tomato.