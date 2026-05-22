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  4. Neuer Laden für Snowboarder und Skater eröffnet

Handel in der Stuttgarter City Neuer Laden für Snowboarder und Skater eröffnet

Handel in der Stuttgarter City: Neuer Laden für Snowboarder und Skater eröffnet
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Blue Tomato bespielt jetzt die 320 Quadratmeter, die zuvor für das Projekt Brycke genutzt wurden. Foto: Colliers (z)

In der Schmale Straße 9 bis 13 ist ein neuer Mieter eingezogen. Was Kunden auf zwei Etagen erwartet – und warum ganz aktuell eine Eröffnungsfeier steigt.

In der Schmale Straße 9 bis 13 in der Stuttgarter Innenstadt hat sich etwas getan. Dort, wo bis zum 31. Juli 2025 die städtische Wirtschaftsförderung Start-up-Unternehmen die Möglichkeit gegeben hat, im stationären Handel Erfahrungen zu sammeln, ist nun ein neuer Mieter eingezogen: Blue Tomato.

 

Die Zielgruppe des Unternehmens setzt sich aus Snowboardern, Freeskiern, Surfern, Skatern und lifestyle-orientierten jungen Erwachsenen zusammen. Die Hauptzielgruppe ist zwischen 15 und 24 Jahre alt. Auf zwei Ebenen und rund 320 Quadratmetern findet man alles rund um die Sportarten der Zielgruppe.

Wer sich ein Bild vom neuen Angebot machen möchte, kann am Freitag, 22. Mai, von 16 bis 19 Uhr zur Happy Hour mit Drinks und DJ vorbeischauen.

Das Gebäude Schmale Straße 9 bis 13 ist im Besitz der Stadt Stuttgart. Und die freie Fläche stieß in den vergangenen Monaten auf Interesse: „Die genaue Anzahl der Interessenten kann nicht genau beziffert werden. Es waren rund 25 lose Anfragen von denen sich eine Handvoll konkret um die Flächen beworben hatte“, heißt es bei der Eigentümerin auf Nachfrage unserer Zeitung.

Alles für den Skater-Bedarf Foto: Colliers (z)

Und warum ist die Wahl am Ende auf Blue Tomato gefallen? „Der neue Mieter hat das überzeugendste Nutzungskonzept für die Flächen vorgelegt. Neben dem Nutzungskonzept waren die Betriebsgröße, die langjähriger Erfahrung und die Bonität des Mieters für die Auswahl entscheidend.“

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