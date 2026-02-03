 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Politik

  4. Zölle – eine vormoderne Erfindung

Handel Zölle – eine vormoderne Erfindung

Handel: Zölle – eine vormoderne Erfindung
1
Ob sich Donald Trumps Zollpolitik für die USA als Volltreffer erweist, ist äußerst fragwürdig. Foto: Charlie Neibergall/AP/dpa

Donald Trump stürzt die Weltwirtschaft mit seiner Zollpolitik ins Chaos. Ein Blick in die Geschichte zeigt: Die Abgaben galten schon früher als ökonomische Dummheit.

Titelteam Stuttgarter Zeitung: Armin Käfer (kä)

Männer, die Zölle kassieren, waren noch nie besonders beliebt. Das galt lange, bevor Donald Trump auf diese Idee verfallen ist. Schon in der Bibel wurden Zöllner mit Sündern gleichgesetzt. Und im Wörterbuch der Brüder Grimm heißt es: Wie der Zöllner im neuen Testament „ein Ärgernis“ gewesen sei, so bezeichne das Wort „allgemein den geringen, sündigen und verachteten“ Menschen.

 

Der Zoll hat eine lange Geschichte. Die Anfänge reichen bis ins Altertum zurück. Das Wort selbst geht auf die griechische Vokabel „telos“ zurück, die Abgabe, Steuer oder schlichtweg Aufwand bedeutet. Die Römer sprachen allerdings nicht von Zoll, sondern hatten dafür ein eigenes Wort: portorium – worin die porta, der Eingang, steckt.

Wann wurde der Zoll erfunden?

Im Hamburger Zollmuseum ist zu erfahren, „dass sie Geschichte des Zolls schon vor 5000 Jahren begann“. Es gibt dort Exponate aus dem Jahre 1764 vor Christus, die entsprechende Abgabepflichten auflisten. Für die Städte im antiken Griechenland wurden Zölle zu einer ihrer wichtigsten Einnahmequellen. Im alten Ägypten wurde zu Zeiten der Ptolemäer, die dort von 323 bis 30 vor Christus herrschten, Schutzzölle gegen den Import von Olivenöl verhängt, schreibt der Althistoriker Hans Volkmann.

Die Römer hatten ein ausdifferenziertes Zollwesen. Zölle wurden bei der Einfuhr, der Ausfuhr, beim Transport durch bestimmte Landstriche, auf Märkten und auf hoher See kassiert. Innerhalb Italiens wurden die Zölle 60 vor Christus durch die „Lex Caecilia“ abgeschafft, vermerkt Volkmann. Gaius Julius Caesar hat wenig später wieder Importzölle eingeführt. Vom zweiten nachchristlichen Jahrhundert an zeigt sich jedoch die Tendenz, die Zollbezirke zu vereinheitlichen, um so größere Wirtschaftsregionen ohne Binnenabgaben zu schaffen.

Die germanischen Königreiche haben nach der Völkerwanderungszeit das römische Zollwesen fortgeführt. Zölle wurden zu einer Regalie, einem königlichen Hoheitsrecht. Im Verlauf des Mittelalters wurde dieses zum Teil an die Kirche oder an Landesherren und Reichsstädte übertragen.

Zur Zeit des Merkantilismus vom 16. bis ins frühe 19. Jahrhundert wurden Importzölle zu einem Kernelement der Wirtschaftspolitik. Sie sollten das heimische Gewerbe gegen ausländische Konkurrenz schützen. Schon vor 1805 habe es jedoch in Preußen erste Überlegungen gegeben, ob Freihandel letztlich nicht profitabler sein könnte, so der Wirtschaftshistoriker Friedrich-Wilhelm Henning in seinem Standardwerk zur Industrialisierung in Deutschland. Auch Adam Smith, ein Vordenker des Kapitalismus, trat entschieden für Freihandel ein – zu einer Zeit, als die Briten ihr Textilgewerbe noch mit Schutzzöllen gegen Billigimporte abzuschotten versucht hatten.

Im Deutschen Reich war das Zollwesen zu jener Zeit besonders kompliziert, da in manchen Regionen alle paar Meilen eine Grenze zu überwinden war. 1834 wurde dann der Deutsche Zollverein gegründet und vereinte viele deutsche Staaten in einem gemeinsamen Wirtschaftsgebiet, womit zumindest die Binnenzölle wegfielen. Ohne Zollverein, so der Wirtschaftshistoriker Henning, hätte Deutschland Mitte des 19. Jahrhunderts eine „vielleicht nicht so stürmische Industrialisierung“ erlebt.

Mit dem Deutschen Zollverein entfielen Zölle zumindest beim Handel zwischen dem Königreich Preußen und der benachbarten Grafschaft Mecklenburg-Schwerin, zwischen Baden und Württemberg, Hessen und Nassau.

Wann kamen Zölle aus der Mode?

Ein Langzeitvergleich der durchschnittlichen Zollsätze wichtiger Wirtschaftsnationen des kanadischen Historiker Albert Henry Imlah zeigt, dass die Zollsätze etwa von Frankreich und England von der Mitte des 19. Jahrhunderts an rückläufig waren und ab 1870 ein eher marginales Niveau erreichten, was bis zum Ersten Weltkrieg anhielt. Im Deutschen Kaiserreich gab es nach der sogenannten Gründerkrise zu Beginn der 1870er Jahre eine zweite Phase der Schutzzollpolitik. In der Weltwirtschaftskrise zu Beginn der 1930er Jahre erlebten Schutzzölle auch in den USA eine Renaissance. Am 17. Juni 1930 trat der sogenannte Smoot-Hawley Tariff Act in Kraft, ein Gesetz, mit dem Zölle für mehr als 20 000 Waren auf Rekordniveau angehoben wurden. Benannt war es nach den Republikanern Reed Smoot und William C. Hawley, die den Präsidenten Herbert Hoover dazu bewogen hatten. Wegen der Zölle schrumpfte der US-Außenhandel um mehr als 60 Prozent. Etliche Staaten taten es den Amerikanern gleich, was den Welthandel einbrechen ließ und die Krise verschärfte. Der Industriepionier Henry Ford und der US-Banker Thomas W. Lamont nannten die Smoot-Hawley-Zölle eine „ökonomische Dummheit“. Hoovers Nachfolger Franklin D. Roosevelt leitete 1934 eine Kurskorrektur ein. Die „Neue Zürcher Zeitung“ schreibt über die aktuelle Zollpolitik: „Donald Trump katapultiert die USA zurück in die 1930er Jahre.“

Nach dem Zweiten Weltkrieg kamen Zölle vollends aus der Mode: Mit der Zollunion der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft entfielen sie 1968 vollständig im Binnenhandel. Seit 1947 wurden Zölle weltweit im Rahmen des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens (GATT) deutlich abgebaut. Seit 1995 geschieht dies im Rahmen der Welthandelsorganisation (WTO). Laut Bundeskanzler Friedrich Merz werden ungeachtet der Trump-Zölle noch drei Viertel des Welthandels zu WTO-Bedingungen abgewickelt.

Welche Zolltarife waren üblich?

Eine der frühesten Abgaben dieser Art, die ptolemäischen Importzölle auf ausländisches Olivenöl, belief sich auf bis zu 50 Prozent des Warenwerts. Im antiken Athen war ein zweiprozentiger Zoll auf überseeische Waren üblich. Von 413 vor Christus an verlangten die Athener fünf Prozent – auch von Bündnispartnern. Im deutschen Mittelalter waren die Zolltarife „ganz uneinheitlich, jeweils den örtlichen Bedürfnissen der Händler entsprechend“, so der Hamburger Mediävist Ernst Pitz. Erhoben wurden häufig keine prozentualen Aufschläge auf den Warenwert, sondern feste Tarifsätze für bestimmte Transportmittel, Maß- oder Stückeinheiten.

Nach einer Aufstellung des Historikers Ulrich Pfister von der Universität Münster lagen die Zollsätze für Importe nach Großbritannien um 1830 über 50 Prozent, nach 1840 bei etwa 30 Prozent und am Ende des 19. Jahrhunderts unter zehn Prozent. Albert Imlah zufolge verlangten die Vereinigten Staaten um 1835 durchschnittliche Zollsätze von mehr als 55 Prozent. Um 1840 sanken diese auf zehn bis 25 Prozent, erreichten nach 1870 aber noch einmal ein Niveau von mehr als 40 Prozent und verharrten bis zum Ersten Weltkrieg über 20 Prozent. Im Deutschen Kaiserreich bewegten sich laut Friedrich-Wilhelm Henning die Zollsätze für Getreide zwischen 22 und 28 Prozent, die für Fleisch zwischen 14 und 24 Prozent.

Weitere Themen

Epstein-Akten: Moralische Bankrotterklärung

Epstein-Akten Moralische Bankrotterklärung

Die bisher letzte Tranche aus dem Fundus an sechs Millionen Jeffrey Epstein Dokumenten wirft mehr Fragen auf, als sie beantwortet, kommentiert Thomas Spang.
Von Thomas Spang
Kein Geld für Ungarn: Brüssel misstraut dem Putin-Freund Orban

Kein Geld für Ungarn Brüssel misstraut dem Putin-Freund Orban

Die EU investiert in die Verteidigung Europas. Auch Ungarn erhofft sich viele Milliarden, doch die EU zögert wegen der Korruptionsvorwürfe mit der Auszahlung.
Von Knut Krohn
Wirtschaftsrat der CDU zur Rente: Was wird gefordert?

Wirtschaftsrat der CDU zur Rente Was fordert der Verband?

Der Wirtschaftsrat der CDU bringt neue Vorschläge zur Rentenpolitik ins Spiel. Was genau gefordert wird und wie es politisch einzuordnen ist.
Von Lukas Böhl
Handel: Zölle – eine vormoderne Erfindung

Handel Zölle – eine vormoderne Erfindung

Donald Trump stürzt die Weltwirtschaft mit seiner Zollpolitik ins Chaos. Ein Blick in die Geschichte zeigt: Die Abgaben galten schon früher als ökonomische Dummheit.
Von Armin Käfer
Förderprogramme: Freiwillige Ausreisen: Ein Instrument, das sich lohnt

Förderprogramme Freiwillige Ausreisen: Ein Instrument, das sich lohnt

Die Zahl der freiwilligen Rückkehrer nimmt zu. Man sollte diesen Hebel in der Migrationspolitik nicht unterschätzen, findet Hauptstadtkorrespondentin Rebekka Wiese.
Von Rebekka Wiese
Peter Mandelson: Gab britischer Ex-Minister sensible Infos an Epstein weiter?

Peter Mandelson Gab britischer Ex-Minister sensible Infos an Epstein weiter?

E-Mail-Verläufe und Zahlungsdaten aus den Epstein-Akten bringen den früheren Labour-Politiker Peter Mandelson weiter in Bedrängnis. Reichte Epsteins Einfluss bis in die Downing Street?
Epstein-Fall: Bill Clinton zu Aussage vor US-Kongress bereit

Epstein-Fall Bill Clinton zu Aussage vor US-Kongress bereit

Auch Bill Clinton taucht wiederholt in den veröffentlichten Dokumenten aus dem Epstein-Fall auf. Lange hatte der ehemalige US-Präsident eine Aussage dazu verweigert. Jetzt lenkt er ein.
Nach tödlichen Schüssen: US-Bundesbeamte in Minneapolis bekommen Körperkameras

Nach tödlichen Schüssen US-Bundesbeamte in Minneapolis bekommen Körperkameras

Die US-Regierung kommt einer Forderung der Demokraten nach: Sie forderten Körperkameras für die Beamten der umstrittenen Razzien gegen Migranten in US-Städten.
Spannungen mit dem Iran: US-Sondergesandter Witkoff am Dienstag in Israel

Spannungen mit dem Iran US-Sondergesandter Witkoff am Dienstag in Israel

Der US-Gesandte Steve Witkoff reist erneut nach Israel. Im Fokus der Gespräche stehen die regionalen Spannungen mit dem Iran und mögliche neue Verhandlungen.
Größenwahn: Trumps monumentale Pläne im Jubiläumsjahr

Größenwahn Trumps monumentale Pläne im Jubiläumsjahr

Kommt jetzt die Abrissbirne für den weltberühmten Kulturpalast am Potomac? Donald Trump entscheidet eigenmächtig, das nach ihm umbenannte Kennedy Center für zwei Jahre schließen.
Von Thomas Spang
Weitere Artikel zu Donald Trump
 
 