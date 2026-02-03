Handel Zölle – eine vormoderne Erfindung
Donald Trump stürzt die Weltwirtschaft mit seiner Zollpolitik ins Chaos. Ein Blick in die Geschichte zeigt: Die Abgaben galten schon früher als ökonomische Dummheit.
Männer, die Zölle kassieren, waren noch nie besonders beliebt. Das galt lange, bevor Donald Trump auf diese Idee verfallen ist. Schon in der Bibel wurden Zöllner mit Sündern gleichgesetzt. Und im Wörterbuch der Brüder Grimm heißt es: Wie der Zöllner im neuen Testament „ein Ärgernis“ gewesen sei, so bezeichne das Wort „allgemein den geringen, sündigen und verachteten“ Menschen.