Verhandlungen im Zollstreit mit Donald Trump haben kaum Erfolgschancen. Europa muss sich nun auf sich selbst konzentrieren, meint unser Brüssel-Korrespondent Knut Krohn.

Knut Krohn 12.07.2025 - 21:06 Uhr

Wolfgang Niedermark hat Recht. Der Mann vom Bundesverband der Deutschen Industrie fordert in dem Zollstreit zwischen der EU und den USA alle Seiten auf, zügig in einem sachlichen Dialog eine Lösung zu finden. Doch wie führt man einen sachlichen Dialog mit dem US-Präsidenten Donald Trump, der sich an keine Regeln hält, seine Meinung fast täglich ändert und für den Rache offensichtlich eine feste Größe in seinem wirtschaftlichen und politischen Handeln ist?