Der Handelskrieg zwischen den USA und China hat den Dax am Mittwoch erneut belastet.

red/dpa 09.04.2025 - 18:00 Uhr

Die Eskalation des amerikanisch-chinesischen Handelskriegs hat den Dax am Mittwoch deutlich belastet. China wird weitere Einfuhrzölle auf alle US-Waren in Höhe von 50 Prozent erheben. Vom 10. April an würden damit neue Zusatzzölle in Höhe von insgesamt 84 Prozent auf alle US-Waren gelten. Die USA erheben inzwischen insgesamt 104 Prozent auf Einfuhren aus China.