Handelsstreit mit USA: Deal or no deal

Deal or no Deal“ lautete der Titel einer Spielshow, die es eine Zeit lang im deutschen Fernsehen gab. „Deal or no Deal“ ist auch die Frage in den Handelsbeziehungen zwischen den USA und Europa. Denn je länger sich die Nachverhandlungen zu der vermeintlichen Vereinbarung hinziehen, die unter denkwürdigen Bedingungen Ende Juli auf einem Golfplatz von US-Präsident Donald Trump in Schottland abgeschlossen wurde, umso unklarer wird, was genau eigentlich beschlossen wurde.

Es hat schon seinen Sinn, dass internationale Verträge üblicherweise sorgfältig und mitunter länger vorbereitet werden, bevor sie abgeschlossen werden und in Kraft treten. Ganz anders der größte Dealmaker der Geschichte: US-Präsident Trump setzt auf die Kraft eines öffentlichkeitswirksamen Gipfeltreffens, bei dem ohne großartige Vorbereitung eine Vereinbarung per Handschlag besiegelt wird.

Immer noch Streit über Grundsätzliches

Das Ergebnis einer solchen Politik lässt sich nun besichtigen: Nach wie vor können sich Washington und Brüssel nicht auf wesentliche Punkte einigen. Im Ergebnis heißt das, dass die USA nicht nur gerade die bestehenden Zusatzzölle von 50 Prozent auf Stahl und Aluminium auf weitere Produkte wie Windturbinen, Kräne, Kindersitze, Golfwagen und Angelgeräte ausweiten. Auch die Senkung der Zölle etwa auf Autos von derzeit 27,5 Prozent auf den zugesagten allgemeinen Satz von 15 Prozent lässt nach wie vor auf sich warten.

Offenbar hat die US-Seite in die „Gemeinsame politische Willenserklärung“, mit der die lästigen Details der Vereinbarung besiegelt werden sollten, unabgesprochen eine Forderung nach Sonderregeln für die großen US-Tech-Konzerne wie Meta oder X im Rahmen der EU-Digitalgesetzgebung gefordert.

Unklar ist auch noch der Wert der Zusagen für Investitionen und Energiekäufe in den USA in Höhe von jeweils vielen Hundert Milliarden Dollar, die EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen nonchalant gegeben hat. In den dazugehörigen Statements war auf europäischer Seite stets von puren Absichtserklärungen die Rede, da die Kommission solche verbindlichen Zusagen gar nicht geben könne. Augenzwinkernd hieß es da in den Kommentaren, Trump brauche eben große Zahlen, um seinen Deal in den USA besser zu verkaufen.

Im Handel mit den USA kann es keine Sicherheit mehr geben

Doch nun nimmt der Präsident auch diesen Teil der Vereinbarungen ernst. Und wer sieht, unter welch fadenscheinigen Begründungen Trump Strafzölle gegen beliebige Staaten auf willkürlich ausgewählte Produkte erhebt, der muss erkennen: im wirtschaftlichen Austausch mit den USA kann es unter dieser Administration keine Sicherheit geben, weder kurzfristig noch langfristig. Sicherheit aber wäre für die Unternehmen die wichtigste Währung. Ein paar Prozentpunkte mehr Zoll sind äußerst schmerzhaft, aber deutsche Unternehmen haben gelernt, mit solchen Herausforderungen umzugehen. Unkalkulierbare Rahmenbedingungen jedoch sind ein Gift, mit dem sie nur äußerst schwer klarkommen können.

Es ist ein beliebter Spruch unter Wirtschaftswissenschaftlern: Wer Zölle erhebt, der schießt sich selbst ins Knie, um anderen zu schaden. In seinem Zoll-Krieg verletzt sich US-Präsident Trump, um im Bild zu bleiben, gerade nicht nur am Knie, sondern am ganzen Körper. Noch ist nicht klar, wie und wie schnell sich negative Auswirkungen seines Vorgehens zeigen. Im Moment sieht es so aus, dass die Zahl der Beschäftigten in der US-Industrie sinkt und die Inflation steigt. Doch auch die Handelspartner der USA werden nicht ohne ernsthafte Blessuren davonkommen.