Handelsstreit mit USA Deal or no deal
Gibt es einen Deal zwischen EU und USA oder nicht? Immer neue Konflikte treten auf. Die Zölle auf Autos wurden noch nicht gesenkt, kritisiert StZ-Chefredakteur Joachim Dorfs.
Deal or no Deal“ lautete der Titel einer Spielshow, die es eine Zeit lang im deutschen Fernsehen gab. „Deal or no Deal“ ist auch die Frage in den Handelsbeziehungen zwischen den USA und Europa. Denn je länger sich die Nachverhandlungen zu der vermeintlichen Vereinbarung hinziehen, die unter denkwürdigen Bedingungen Ende Juli auf einem Golfplatz von US-Präsident Donald Trump in Schottland abgeschlossen wurde, umso unklarer wird, was genau eigentlich beschlossen wurde.
