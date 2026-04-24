Ab Mai müssen Lufthansa-Passagiere für den Rollkoffer extra zahlen. Der „Economy Basic“-Tarif kommt mit Einschränkungen. Ein Schritt, der die Airline näher an Billigflieger rückt.
Bei der Lufthansa endet eine Ära: Der bisher kostenfreie Handgepäck-Trolley auf Kurz- und Mittelstrecken wird gestrichen. Die Fluggesellschaft führt bei allen Airlines ihrer Gruppe einen neuen Einstiegstarif namens „Economy Basic“ ein, der nur noch die Mitnahme eines kleinen persönlichen Gegenstands wie einer Laptop-Tasche oder eines Rucksacks erlaubt.