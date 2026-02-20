Bald gibt es kein Holzofenbrot von Frank Bulthardt mehr: Der Bäckermeister gibt mit 48 Jahren sein beliebtes Geschäft in Ostfildern-Nellingen auf. Warum gibt er auf?
20.02.2026 - 15:00 Uhr
Morgens in aller Frühe raucht in der Esslinger Straße in Nellingen der Holzofen. Da backt Frank Bluthardt sein Brot, das er nach einem speziellen Rezept zubereitet. „Gut, dass unsere Nachbarn da so geduldig sind.“ Die Familienbäckerei hat einen großen Kundenstamm. Umso trauriger sind viele nun über die Nachricht, dass der Bäckermeister bald aufhört.