Der Hantavirus-Ausbruch auf der Hondius schreckt auf, doch auch in Baden-Württemberg kommt es mitunter zu Infektionen. Welche Stadt- und Landkreise besonders betroffen sind.
11.05.2026 - 15:09 Uhr
Der Hantavirus-Ausbruch auf dem Kreuzfahrtschiff Hondius sorgt für Schlagzeilen: Drei Passagiere starben an dem Erreger, mehrere weitere Personen erkrankten schwer oder wurden positiv getestet. Die Quarantäne-Maßnahmen zum Schutz vor der gefährlichen Andenvariante reichen aktuell bis nach Baden-Württemberg.