Hantavirus Isolierstation in Stuttgart auch für Quarantäne-Patienten vorbereitet
Der Hantavirus-Experte Jörg Latus über die derzeitige Lage - und wie sich das Robert Bosch Krankenhaus in Stuttgart auf mögliche Aufnahmen von Patienten vorbereitet.
Der Hantavirus-Experte Jörg Latus über die derzeitige Lage - und wie sich das Robert Bosch Krankenhaus in Stuttgart auf mögliche Aufnahmen von Patienten vorbereitet.
Eine deutsche Kontaktperson vom Kreuzfahrtschiff „Hondius“ ist zurück in Baden-Württemberg und steht nun sechs Wochen lang unter häuslicher Quarantäne. Das teilte das Sozial- und Gesundheitsministerium in Stuttgart am Montag mit. Doch könnte das auch Auswirkungen auf die Bevölkerung haben?