Tote auf einem Kreuzfahrtschiff im Atlantik – das Hantavirus macht Sorgen. Die Krankheit ist auch in Deutschland endemisch, zwei Kreise in Baden-Württemberg sind orange markiert.
Anfang Mai 2026 sorgt ein Hantavirus-Ausbruch auf dem Kreuzfahrtschiff MV Hondius für Schlagzeilen: Drei Passagiere starben mutmaßlich an dem Erreger, mehrere weitere erkrankten schwer, ein 69-jähriger Brite wird auf einer Intensivstation in Johannesburg behandelt. Aus Angst vor einer Pandemie durch Mensch-zu-Mensch-Übertragung steht das Schiff unter Quarantäne und darf nicht in den Häfen von Kap Verde festmachen.