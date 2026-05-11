Tote auf einem Kreuzfahrtschiff im Atlantik – das Hantavirus macht Sorgen. Die Krankheit ist auch in Deutschland endemisch, zwei Kreise in Baden-Württemberg sind orange markiert.
04.05.2026 - 09:30 Uhr
Anfang Mai 2026 sorgt ein Hantavirus-Ausbruch auf dem Kreuzfahrtschiff MV Hondius für Schlagzeilen: Drei Passagiere starben mutmaßlich an dem Erreger, mehrere weitere Personen erkrankten schwer, darunter offenbar auch der Schiffsarzt. Die Quarantäne-Maßnahmen reichen bis nach Baden-Württemberg, wie inzwischen bekannt wurde.