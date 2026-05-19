Prinz Harry und Herzogin Meghan feiern ihren achten Hochzeitstag. Auf Instagram erinnert Meghan mit zwei Beiträgen an die Hochzeit im Mai 2018 – und zeigt dabei sowohl private Partymomente als auch offizielle Aufnahmen aus der Kirche.

Prinz Harry und Herzogin Meghan feiern an diesem Dienstag ihren achten Hochzeitstag. Am 19. Mai 2018 gaben sich die beiden in der St.-George’s-Kapelle auf Schloss Windsor das Jawort. Acht Jahre später erinnert Meghan auf Instagram an diesen Tag – mit gleich zwei Beiträgen, die unterschiedliche Seiten der Hochzeit zeigen.

Im ersten Post stehen private Momente im Mittelpunkt. Meghan teilte Fotos von sich und Harry auf der Tanzfläche: ausgelassen, spontan, vertraut. Die Aufnahmen zeigen das Paar küssend, lachend und sichtbar gelöst während der Feier. Meghan trägt darauf ein ärmelloses, rückenfreies Kleid, Harry einen Anzug. Besonders persönlich wirkt das letzte Bild des Beitrags: Meghan drückt Harry einen deutlichen Schmatzer auf die Wange.

Der zweite Beitrag wirkt dagegen offizieller. Dort sind Bilder aus dem Umfeld der Trauung zu sehen – vor und nach der Zeremonie in der Kirche. Meghan ist mit Schleier, Brautstrauß und ihrem bekannten Brautkleid zu sehen, Harry trägt Uniform. Unter den Aufnahmen befindet sich auch ein Foto von Elton John, der bei der Feier sang und Klavier spielte.

Zu beiden Beiträgen schrieb Meghan denselben knappen Satz: „Eight years ago today…“, also „Heute vor acht Jahren…“. Dazu nannte sie den Fotografen Chris Allerton als Urheber der Bilder. Allerton ist ein britischer Fotograf, der sich auf Porträts, Mode- und private Eventfotografie spezialisiert hat. Seine Arbeiten erschienen unter anderem in internationalen Magazinen wie der britischen „Vogue“, „Harper’s Bazaar“, „Tatler“ und „Hello!“.

Harry und Meghan hatten ihre Beziehung im November 2016 öffentlich gemacht. Die Verlobung wurde ein Jahr später, im November 2017, bekanntgegeben. Die Hochzeit im Mai 2018 wurde weltweit verfolgt und galt zunächst als modernes Kapitel in der Geschichte des britischen Königshauses.

Seitdem hat sich das Leben des Paares stark verändert. 2019 wurde Sohn Archie geboren, 2021 kam Tochter Lilibet zur Welt. Bereits 2020 zogen Harry und Meghan sich aus der ersten Reihe der britischen Royals zurück und verlegten ihren Lebensmittelpunkt später in die USA. Heute lebt die Familie in Kalifornien.

Mit den neuen Instagram-Beiträgen rückt Meghan nun nicht die Konflikte der vergangenen Jahre in den Vordergrund, sondern die privaten Erinnerungen an den Hochzeitstag. Die Auswahl der Bilder wirkt bewusst zweigeteilt: hier die bekannten offiziellen Motive einer royalen Hochzeit, dort die weniger formellen Momente einer Feier, in denen Harry und Meghan vor allem als Paar zu sehen sind.