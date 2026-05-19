Prinz Harry und Herzogin Meghan feiern ihren achten Hochzeitstag. Auf Instagram erinnert Meghan mit zwei Beiträgen an die Hochzeit im Mai 2018 – und zeigt dabei sowohl private Partymomente als auch offizielle Aufnahmen aus der Kirche.
19.05.2026 - 11:01 Uhr
Prinz Harry und Herzogin Meghan feiern an diesem Dienstag ihren achten Hochzeitstag. Am 19. Mai 2018 gaben sich die beiden in der St.-George’s-Kapelle auf Schloss Windsor das Jawort. Acht Jahre später erinnert Meghan auf Instagram an diesen Tag – mit gleich zwei Beiträgen, die unterschiedliche Seiten der Hochzeit zeigen.