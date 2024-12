Zaubern in Serie: Die Erfolgsromane von „Harry Potter“ wird es bald als Serie geben. Ab Sommer 2025 wird gedreht, das Casting läuft – und es gibt bereits Gerüchte.

Karla Schairer 06.12.2024 - 11:39 Uhr

In acht Filmen wurden die sieben „Harry Potter“-Romane von Joanne K. Rowling verfilmt – und waren große Hits. Nun soll die Geschichte des Zauberlehrlings in Serie gehen. Die spannende Frage dabei ist, wer die Figuren darstellen wird. Dabei wird es sich nicht um eine Fortsetzung der Geschichten in Hogwarts gehen, sondern um einen sogenannten Reboot.