Ein Mann sitzt in der Stuttgarter Stadtbahn, wird ausfällig, schreit herum, dann ruft er mehrfach „Sieg Heil“ und hebt dabei seinen rechten Arm. Die Szene ist am Wochenende auf verschiedenen Onlineplattformen aufgetaucht. Teilweise wurde der Kurzfilm wieder gelöscht – vermutlich von den Plattformbetreibern. Lediglich auf X, vormals Twitter ist es weiterhin verfügbar. Jetzt ermittelt der Staatsschutz der Stuttgarter Kriminalpolizei. „Wir suchen Zeugen, die dabei waren“, sagte ein Polizeisprecher.

In dem Video ist zu sehen, wie der Mann mit einem anderen Fahrgast in der fast leeren Stadtbahn spricht. Erst erklärt er offenbar seinem Gegenüber, dass dieser kein Deutscher sei – „sonst wären Sie nicht so negativ mir gegenüber eingestellt“. Dann schreit er unvermittelt los: Die Regierung gehöre „notfalls mit Gewalt beseitigt“. Seine Stimme überschlägt sich, als er von Gaskammern und einer „Wiederauferstehung des nationalsozialistischen Gedankens“ schwadroniert. Schließlich folgt dann der aggressiv ausgeführte „Hitlergruß“, bei dem er laut „Sieg Heil“ ruft, sich umdreht und durch die Stadtbahn blickt.

Wusste der Mann, dass er gefilmt wird?

Ob der Mann weiß, dass er gefilmt wird, wird nicht klar. Im Hintergrund des Videos sieht man, dass die Bahn an der Haltestelle Nordbahnhof anhält und dann weiter in Richtung Remseck fährt. Die Polizei geht deshalb davon aus, dass es sich um die U 12 handelt. Die Vorfall dürfte sich demnach am Sonntag gegen 10 Uhr abgespielt haben, glaubt die Polizei. Der Unbekannte sei 35 bis 45 Jahre alt und habe dunkle kurze Haare. Zur Tatzeit habe er ein blaues langes Hemd und eine dunkle Hose getragen. Insgesamt wirkt er in dem Video gepflegt.

Eine Sprecherin der Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) erklärte, bisher keine Informationen über einen solchen Vorfall zu haben. Die Polizei geht dennoch davon aus, dass das Video authentisch ist. Bisher seien keine Hinweise auf eine Herstellung mittels Künstlicher Intelligenz gefunden worden. „Wir ermitteln wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen und wegen Volksverhetzung“, sagte der Polizeisprecher. Allerdings könnte auch derjenige, der das Video ins Netz gestellt hat, sich strafbar gemacht haben. Es bestehe zumindest der Verdacht eines Verstoßes gegen das Urhebergesetz.