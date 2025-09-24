Hat Starlink eine Aktie?

Starlink könnte Millionen Haushalte in Deutschland mit schnellem Internet versorgen, doch wie steht es eigentlich um einen möglichen Börsengang des Unternehmens für Satelliten-Internet?
24.09.2025 - 09:15 Uhr
Eine aktuelle Studie der Technischen Hochschule Mittelhessen zeigt, dass das Potenzial von Starlink in Deutschland größer ist als bisher angenommen. Das Satellitennetz könnte bis zu 13 Millionen Haushalte mit schnellem Internet versorgen, besonders in Regionen, in denen kein Glasfaseranschluss verfügbar ist. Mit der Studie rückt auch die Frage nach einer möglichen Starlink-Aktie in den Fokus.