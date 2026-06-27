Eine Böschung hat am Hauptbahnhof in Stuttgart gebrannt. Der Zugverkehr wurde kurzzeitig komplett eingestellt. Was bisher bekannt ist.
27.06.2026 - 15:39 Uhr
Die Deutsche Bahn hat am Samstagmittag den Zugverkehr rund um den Hauptbahnhof in Stuttgart rund zwei Stunden lang komplett eingestellt. Betroffen waren sowohl die Fernzüge als auch die S-Bahnen. Der Grund: Ein Feuer war an einer Böschung im Gleisvorfeld des Bahnhofs ausgebrochen. Rund 30 Quadratmeter waren betroffen. Verletzte gab es nach derzeitigen Informationen keine.