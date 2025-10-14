Hauptbahnhof Stuttgart Nistende Tiere zerstören Decke der Klett-Passage
Am Abgang zur S-Bahn am Stuttgarter Hauptbahnhof hängen Materialfetzen von der Decke. Nistende Tiere haben das verursacht. Für ihre Umsiedlung braucht es Fachleute.
Der Abgang von der Klett-Passage zur S-Bahn bietet derzeit keinen schönen Anblick: Zwischen den ehemals weißen, an der Decke verbauten Lamellen hängen dicke Fetzen eines Textils heraus. Ein ähnliches Bild bietet sich alle jenen, die die Passage vom Schlossgarten her betreten.