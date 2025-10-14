Hauptbahnhof Stuttgart: Nistende Tiere zerstören Decke der Klett-Passage

Der Abgang von der Klett-Passage zur S-Bahn bietet derzeit keinen schönen Anblick: Zwischen den ehemals weißen, an der Decke verbauten Lamellen hängen dicke Fetzen eines Textils heraus. Ein ähnliches Bild bietet sich alle jenen, die die Passage vom Schlossgarten her betreten.

Bei der Deutschen Bahn, die zumindest für den Bereich an der S-Bahn zuständig ist, weiß man um den Missstand und kennt auch die Verursacher. „In der Deckenkonstruktion des betreffenden Treppenabgangs nisten Tiere mit Jungtieren“, sagt ein Bahnsprecher. Offenkundig schaffen sich die Neubewohner Platz hinter der Deckenverkleidung. Was im Weg ist, fliegt raus – und hängt dann unschön von der Decke herab. Ein Leser, der sich an unsere Redaktion gewendet hat, schreibt: „Für mich sind diese Zustände Symbol für den Niedergang der Bahn.“

Verbesserungen in der Klett-Passsage lassen auf sich warten

Immer wieder machen tierische Eindringlinge vor Ort zu schaffen. Erst im Sommer kursierte ein Video, das Mäuse in der Passage zeigt. Dass am Ausgang zum Schlossgarten auch der Müllsammelplatz für die Geschäfte in dem Durchgang ist, macht die Sache nicht besser. Selbst wenn die benachbarten Großbaustellen von Stuttgart 21 und der Sanierung des Bonatzbaus abgeschlossen sind, wird es noch eine ganze Weile dauern, bis die in die Jahre gekommene, einst als Aushängeschild geltende Passage, einer umfassenden Frischzellenkur unterzogen wird. Der Umbau wird nicht vor dem Jahr 2028 beginnen.

So lange will die Bahn mit der Behebung der Zustände am S-Bahnabgang nicht warten. Allerdings ist nun Fachwissen gefragt, um den Tieren einen neuen Wohnort schmackhaft zu machen. „Zur Einhaltung des Tierschutzes bedarf es für das Umsiedeln den Einsatz von Experten“, sagt der DB-Sprecher. Diesen Sachverstand halte die Bahn in ihren eigenen Reihen vor. „Sie sind mit Hochdruck beauftragt. Wir gehen davon aus, dass die DB in absehbarer Zeit die Lamellen an der Decke wieder richten kann.“

Bahn betont die Bedeutung der S-Bahnstation Hauptbahnhof

Bei der Bahn betont man die Bedeutung des S-Bahnhalts am Hauptbahnhof, wo sechs Linien der Stuttgarter S-Bahn halten. Der Stopp sei „die am stärksten frequentierte S-Bahn Station im Netz der S-Bahn Stuttgart. Der Deutschen Bahn ist es wichtig, dass die vielen Fahrgäste sicher und komfortabel alle Zugänge nutzen können“.