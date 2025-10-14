 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Stuttgart

  4. Nistende Tiere zerstören Decke der Klett-Passage

Hauptbahnhof Stuttgart Nistende Tiere zerstören Decke der Klett-Passage

Hauptbahnhof Stuttgart: Nistende Tiere zerstören Decke der Klett-Passage
1
Unschöner Anblick: die Decke über dem Abgang zur S-Bahn in der Klett-Passage. Foto: Christian Milankovic

Am Abgang zur S-Bahn am Stuttgarter Hauptbahnhof hängen Materialfetzen von der Decke. Nistende Tiere haben das verursacht. Für ihre Umsiedlung braucht es Fachleute.

Stadtentwicklung/Infrastruktur : Christian Milankovic (mil)

Der Abgang von der Klett-Passage zur S-Bahn bietet derzeit keinen schönen Anblick: Zwischen den ehemals weißen, an der Decke verbauten Lamellen hängen dicke Fetzen eines Textils heraus. Ein ähnliches Bild bietet sich alle jenen, die die Passage vom Schlossgarten her betreten.

 

Bei der Deutschen Bahn, die zumindest für den Bereich an der S-Bahn zuständig ist, weiß man um den Missstand und kennt auch die Verursacher. „In der Deckenkonstruktion des betreffenden Treppenabgangs nisten Tiere mit Jungtieren“, sagt ein Bahnsprecher. Offenkundig schaffen sich die Neubewohner Platz hinter der Deckenverkleidung. Was im Weg ist, fliegt raus – und hängt dann unschön von der Decke herab. Ein Leser, der sich an unsere Redaktion gewendet hat, schreibt: „Für mich sind diese Zustände Symbol für den Niedergang der Bahn.“

Verbesserungen in der Klett-Passsage lassen auf sich warten

Immer wieder machen tierische Eindringlinge vor Ort zu schaffen. Erst im Sommer kursierte ein Video, das Mäuse in der Passage zeigt. Dass am Ausgang zum Schlossgarten auch der Müllsammelplatz für die Geschäfte in dem Durchgang ist, macht die Sache nicht besser. Selbst wenn die benachbarten Großbaustellen von Stuttgart 21 und der Sanierung des Bonatzbaus abgeschlossen sind, wird es noch eine ganze Weile dauern, bis die in die Jahre gekommene, einst als Aushängeschild geltende Passage, einer umfassenden Frischzellenkur unterzogen wird. Der Umbau wird nicht vor dem Jahr 2028 beginnen.

Unsere Empfehlung für Sie

Klett-Passage Stuttgart: S21 legt Toilettenanlage lahm

Klett-Passage Stuttgart S21 legt Toilettenanlage lahm

Seit Ende August sind die Toiletten in der Klett-Passage gesperrt. Beim Umbau des Hauptbahnhofs wurde deren Lüftung in Mitleidenschaft gezogen. Die Reparatur zieht sich weiter hin.

So lange will die Bahn mit der Behebung der Zustände am S-Bahnabgang nicht warten. Allerdings ist nun Fachwissen gefragt, um den Tieren einen neuen Wohnort schmackhaft zu machen. „Zur Einhaltung des Tierschutzes bedarf es für das Umsiedeln den Einsatz von Experten“, sagt der DB-Sprecher. Diesen Sachverstand halte die Bahn in ihren eigenen Reihen vor. „Sie sind mit Hochdruck beauftragt. Wir gehen davon aus, dass die DB in absehbarer Zeit die Lamellen an der Decke wieder richten kann.“

Bahn betont die Bedeutung der S-Bahnstation Hauptbahnhof

Bei der Bahn betont man die Bedeutung des S-Bahnhalts am Hauptbahnhof, wo sechs Linien der Stuttgarter S-Bahn halten. Der Stopp sei „die am stärksten frequentierte S-Bahn Station im Netz der S-Bahn Stuttgart. Der Deutschen Bahn ist es wichtig, dass die vielen Fahrgäste sicher und komfortabel alle Zugänge nutzen können“.

Weitere Themen

Telefonieren in grauer Vorzeit: Später Nachruf aufs Ferngespräch

Telefonieren in grauer Vorzeit Später Nachruf aufs Ferngespräch

Kolumnist KNITZ über eine gar nicht so ferne Zeit, als Gespräche über größere Distanzen noch ins Geld gingen.
Von KNITZ
Hauptbahnhof Stuttgart: Nistende Tiere zerstören Decke der Klett-Passage

Hauptbahnhof Stuttgart Nistende Tiere zerstören Decke der Klett-Passage

Am Abgang zur S-Bahn am Stuttgarter Hauptbahnhof hängen Materialfetzen von der Decke. Nistende Tiere haben das verursacht. Für ihre Umsiedlung braucht es Fachleute.
Von Christian Milankovic
Eugensplatz in Stuttgart: Auto landet auf Stadtbahn-Gleisen

Eugensplatz in Stuttgart Auto landet auf Stadtbahn-Gleisen

Ein Auto schanzt auf die Gleise der Stadtbahn am Eugensplatz in Stuttgart. Der Wagen muss abgeschleppt werden.
Von Jörg Breithut und Sebastian Steegmüller
Freilassung der Hamas-Geiseln: Jüdische Gemeinde in Stuttgart zeigt sich erleichtert

Freilassung der Hamas-Geiseln Jüdische Gemeinde in Stuttgart zeigt sich erleichtert

Die Nachrichten und Bilder aus Israel bewegen auch die jüdische Gemeinde in Stuttgart. Vorstandssprecherin Barbara Traub hofft, durch die Geiselfreilassung komme man dem Frieden näher.
Von Jan Sellner
Hochschule für Technik Stuttgart: „Nicht giftig“ – Besonderes Bauprojekt in Stuttgart

Hochschule für Technik Stuttgart „Nicht giftig“ – Besonderes Bauprojekt in Stuttgart

Der alte Pavillon der HFT Stuttgart war bei Studierenden beliebt zum Entspannen und Feiern. Nun gibt es einen neuen Treffpunkt Marke Eigenbau. Wir haben ihn besichtigt.
Von Lisa Kutteruf
Jugendarbeiter berichten: Rechtsextremismus und Frauenhass bei Jungs? So ist die Lage in Stuttgart

Jugendarbeiter berichten Rechtsextremismus und Frauenhass bei Jungs? So ist die Lage in Stuttgart

Jungs werden öfter gewalttätig, begehen immer mehr rechtsextreme Straftaten – und manche driften in die frauenfeindliche Incel-Kultur ab. Aber wie groß ist das Problem tatsächlich?
Von Florian Gann
Silvester vor 25 Jahren: Als die Silvester-Feier auf dem Schlossplatz im Böller-Chaos endete

Silvester vor 25 Jahren Als die Silvester-Feier auf dem Schlossplatz im Böller-Chaos endete

Die Stadt verzichtet auf die Schlossplatz-Party zum Jahreswechsel. Kehrt damit auch der Krawall zurück? Erinnerungen an das Böller-Chaos vor 25 Jahren.
Von Wolf-Dieter Obst
Bombenfund in Stuttgart-Weilimdorf: 3200 Anwohner müssen am Sonntag ihre Häuser verlassen

Bombenfund in Stuttgart-Weilimdorf 3200 Anwohner müssen am Sonntag ihre Häuser verlassen

Für rund 3200 Menschen heißt es am Sonntagmorgen, die Wohnung zu verlassen: Ihre Häuser liegen im Sicherheitsbereich um den Fundort eines Blindgängers. Was ist geplant?
Von Christine Bilger
Serie: Semesterstart in Stuttgart: Diese 10 Stuttgarter Bars müssen Studis kennen

Serie: Semesterstart in Stuttgart Diese 10 Stuttgarter Bars müssen Studis kennen

Neues Semester, neue Stadt, neue Lieblingsbar? Stuttgart hat mehr zu bieten als Vorlesungen und Mensa-Kaffee. Wir zeigen euch die coolsten Bars der Stadt.
Von Elisabeth Remmert, Isabelle Vees, Sandra Belschner
Neues Café in der Calwer Passage: Mókuska 2.0 hat mitten in Stuttgart eröffnet

Neues Café in der Calwer Passage Mókuska 2.0 hat mitten in Stuttgart eröffnet

Modern in schwarz-orange, mit Specialty Coffee, veganen Specials und mitten in der City hat das Café Mókuska 2.0 eröffnet. Das erwartet die Gäste.
Von Tanja Simoncev
Weitere Artikel zu Stuttgart Klett-Passage Vögel Artenschutz Deutsche Bahn
 