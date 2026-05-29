Am Hauptbahnhof in Stuttgart eskaliert ein Streit beim Einstieg in eine S-Bahn zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Körperverletzung.

alp 29.05.2026 - 13:09 Uhr

Am Donnerstagabend ist es am Hauptbahnhof in Stuttgart zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen. Nach bisherigem Kenntnisstand der Polizei versuchten gegen 19.15 Uhr mehrere Reisende, in einen abfahrbereiten Zug am Bahnsteig 13 einzusteigen. Dabei sollen ein 58-Jähriger und seine Begleiterin versucht haben, sich mit ihren Fahrrädern vorzudrängeln. Der 58-Jährige soll sein Fahrrad dabei so über den Fuß einer 44-jährigen Frau geschoben haben, dass dieser zu bluten begann.