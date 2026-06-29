Gut zwei Stunden lang sind am Vormittag Züge am Stuttgarter Hauptbahnhof still gestanden. Seit dem Mittag läuft der Verkehr langsam wieder an.
29.06.2026 - 14:36 Uhr
Die Deutsche Bahn hat vorsichtig Entwarnung gegeben: Gegen 13 Uhr vermeldete ein Bahnsprecher, dass das am Vormittag ausgefallene Stellwerk am Stuttgarter Hauptbahnhof wieder in Betrieb gegangen sei. Der unterbrochene Bahnverkehr läuft wieder an. Allerdings kann es laut dem Sprecher noch zu Verspätungen und Ausfällen kommen. Die DB rät dringend dazu, sich vor Reiseantritt in der elektronischen Fahrplanauskunft zu informieren.