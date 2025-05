Die Mercedes-Vorstände müssen sich bei der virtuellen Hauptversammlung den Aktionären stellen. Ingo Speich vom Anteilseigner Deka Invest fordert vom Autobauer, die Absatzschwäche „nicht permanent mit Sparprogrammen“ zu kompensieren.

Veronika Kanzler 07.05.2025 - 06:00 Uhr

Der Stern, er leuchtet nicht mehr – so lautet der doppeldeutige Vorwurf von Ingo Speich, gerichtet an die Vorstände von Mercedes-Benz. Speich vertritt auf der virtuellen Mercedes Hauptversammlung am 7. Mai die Deka Investment, eine der größten Fondsgesellschaften in Deutschland. Dort leitet er den Bereich Nachhaltigkeit und Corporate Governance (zu deutsch: Grundsätze der Unternehmensführung).