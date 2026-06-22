Ingo Speich von der Deka Investment kritisiert den Stuttgarter Sportwagenhersteller scharf. Gleichzeitig sieht er auch Lichtblicke und setzt auf den neuen CEO Michael Leiters.
22.06.2026 - 17:21 Uhr
„Wir Aktionäre blicken heute auf Porsche und sehen einen Scherbenhaufen" – mit dieser drastischen Kritik geht Ingo Speich von der Deka Investment in die virtuelle Porsche-Hauptversammlung am Dienstag, 23. Juni. In seiner Rede, die unserer Zeitung vorab vorliegt, sieht der Fonds-Manager für die Sparkassen trotz der üblichen Schärfe auch Hoffnungsschimmer: mit dem Porsche 911 und dem CEO Michael Leiters.