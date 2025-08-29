Haus bauen in Stuttgart Die besten Tipps für Stuttgarter, die beim Hausbau Geld sparen wollen
Wer clever plant, kann sich – trotz schwieriger Rahmenbedingungen – den Traum vom Eigenheim auch in Stuttgart erfüllen. Wir verraten wie.
Die jüngsten Ausschreibungen der Stadt Stuttgart zeigen einen prekären Trend: Die Zahl der bauwilligen Bürger hat rapide abgenommen und ist aktuell extrem gering. Mit ein Grund: Der Hausbau wird immer teurer. Denn nicht nur die Baukosten, auch die Bauzinsen sind gestiegen. Doch müssen deshalb die Pläne fürs Eigenheim in der Schublade verschwinden?