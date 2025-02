Haus der Katholischen Kirche in Stuttgart

Die Katholische Kirche hat dem Wirt des Mela-Cafés gekündigt, doch dieser will das Lokal an der Königstraße nicht verlassen. Im Netz schreibt er, es seien „Falschmeldungen“ über ihn im Umlauf. Was ist der aktuelle Stand? Und wie geht es jetzt weiter?

Uwe Bogen 21.02.2025 - 13:38 Uhr

Auf Instagram schreibt der Wirt in der Story des Mela-Cafés: „Bitte macht euch keine Sorgen. Es kursieren Falschmeldungen, dass wir von der Königstraße in Stuttgart verschwinden – dem ist nicht so!“ Weiterhin freue er sich auf „euren Besuch“. Mit diesem Post, so sagen seine Kritiker, mache er „alles noch viel schlimmer“.