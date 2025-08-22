Die ersten Touristen im neuen Schaufenster von Stuttgart und der Region sind Bayern. Der i-Punkt im Haus des Tourismus startet nach jahrelangem Warten am Freitag.
22.08.2025 - 16:44 Uhr
Wie schön es in Stuttgart, in der Region und in ganz Baden-Württemberg ist? Im nagelneuen Haus des Tourismus lässt sich das nun im Erdgeschoss in digitaler Pracht erleben. Der i-Punkt ist von der unteren Königstraße an den zentralen Marktplatz gezogen – und ist am Freitag endlich eröffnet worden. Jahrelang hat die Stadt auf die Fertigstellung des Gebäudes warten müssen, immer wieder gab es Verzögerungen wegen baulicher Probleme.