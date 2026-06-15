Haus des Tourismus Modernste Tourist-Information Deutschlands oder Flop?
25 Millionen Euro Investition, drei Jahre Umbauzeit – hat sich das gelohnt? Nach gut 200 Tagen zieht der Geschäftsführer von Stuttgart-Marketing Bilanz.
25 Millionen Euro Investition, drei Jahre Umbauzeit – hat sich das gelohnt? Nach gut 200 Tagen zieht der Geschäftsführer von Stuttgart-Marketing Bilanz.
Vor etwas mehr als 200 Tagen hatte das Warten endlich ein Ende. Das Haus des Tourismus konnte auf dem Stuttgarter Marktplatz feierlich eingeweiht werden. Drei Jahre lang wurde das ehemalige Modehaus Breitling umgebaut - für insgesamt 25 Millionen Euro. Entstehen sollte eine der modernsten Tourist-Informationen Deutschlands - ein Haus, in dem Menschen inspiriert werden, in dem sie etwas ausprobieren, schmecken, sehen und erleben können. Hat das funktioniert? Haben sich der Aufwand und die Investitionen gelohnt? Wie wird der neue i-Punkt angenommen? Wir haben beim Hausherrn und Geschäftsführer der Stuttgart-Marketing GmbH, Armin Dellnitz, nachgefragt.