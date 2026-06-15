Haus des Tourismus: Modernste Tourist-Information Deutschlands oder Flop?

Vor etwas mehr als 200 Tagen hatte das Warten endlich ein Ende. Das Haus des Tourismus konnte auf dem Stuttgarter Marktplatz feierlich eingeweiht werden. Drei Jahre lang wurde das ehemalige Modehaus Breitling umgebaut - für insgesamt 25 Millionen Euro. Entstehen sollte eine der modernsten Tourist-Informationen Deutschlands - ein Haus, in dem Menschen inspiriert werden, in dem sie etwas ausprobieren, schmecken, sehen und erleben können. Hat das funktioniert? Haben sich der Aufwand und die Investitionen gelohnt? Wie wird der neue i-Punkt angenommen? Wir haben beim Hausherrn und Geschäftsführer der Stuttgart-Marketing GmbH, Armin Dellnitz, nachgefragt.

„Unsere Erwartungen wurden übertroffen“, erklärt Dellnitz glücklich, nachdem die Baustelle ihm während der Umbauphase immer wieder die eine oder andere schlaflose Nacht beschert hatte. Doch viele Ängste und Sorgen gehören inzwischen der Vergangenheit an, obwohl noch immer Restarbeiten am Haus erfolgen, somit weiterhin Kosten anfallen und ein endgültiger Abschluss des Bauprojektes erst im Sommer möglich ist.

Das Haus des Tourismus ist zu einem wahren Anziehungspunkt in der Stuttgarter Innenstadt geworden. „Hier kann man sich beraten lassen, Tickets kaufen - ob für Musicals, die Staatstheater oder fast jede Veranstaltung in der Stadt“, sagt Dellnitz. „Jeder Gast verlässt das Haus mit mindestens drei neuen Ideen. Das gilt für Touristen genauso wie für Stuttgarterinnen und Stuttgarter, die vielleicht Anregungen für den nächsten Wochenendausflug suchen.“

Und dieses Angebot scheint gut anzukommen. Seit dem 17. Oktober, dem Tag der offiziellen Eröffnung, kamen rund 400.000 Besucherinnen und Besucher ins Haus des Tourismus. Allein im Dezember waren es mehr als 100.000 Gäste. „Wir hoffen, dass etwa 500.000 Menschen pro Jahr bei uns vorbeischauen“, sagt Dellnitz. Im i-Punkt an der Königstraße 1A waren es vor dem Umzug jährlich circa 350.000.

Und denjenigen, die ins Gebäude auf dem Marktplatz gekommen sind, scheint es dort auch sehr gut zu gefallen. Eine seit der Eröffnung des Haus des Tourismus laufende Befragung von bisher etwa 550 Personen hat ergeben, dass fast alle Besucherinnen und Besucher mit dem Angebot, der Freundlichkeit der Mitarbeitenden und der Beratungskompetenz mindestens zufrieden, wenn nicht sogar sehr zufrieden waren. Diese positiven Rückmeldungen werden durch die Weiterempfehlungsrate gestärkt. Im Durchschnitt erhält die Tourist-Information im Haus des Tourismus 9,6 von 10 möglichen Punkten.

Der digitale Weinberater kann helfen

Die Besucherbefragung von Stuttgart Marketing zeigt: Bislang stammen 61 Prozent der Gäste der Tourist-Information aus Stuttgart und der Region. Doch auch zahlreiche Besucherinnen und Besucher aus aller Welt – beispielsweise aus Argentinien, Australien, Bolivien, Ägypten, China, Kanada, Mexiko oder Russland – sind schon vor Ort gewesen. Die Anlässe sind dabei vielfältig: Rund ein Drittel kommt spontan vorbei, ein Viertel gezielt zum Kauf von Souvenirs oder Tickets. Etwa 20 Prozent nehmen eine persönliche Beratung in Anspruch oder informieren sich über Erlebnisse in Stuttgart. Darüber hinaus spielen auch Inspiration, das Restaurant Knitz sowie die Dachterrasse eine Rolle beim Besuch des Hauses des Tourismus.

Auch der digitale Weinberater stößt auf Interesse. „Wir haben ihn aus dem Lebensmitteleinzelhandel übernommen und auf unsere Bedürfnisse angepasst“, heißt es bei Stuttgart Marketing. Der Weinfinder soll bei der Suche nach Stuttgarter Weinen und hiesigen Wengerter helfen. Heißt: Am Bildschirm können sich Besucherinnen und Besucher, die sich nicht ganz so gut mit Wein auskennen, über einfache Fragen ihrem Geschmacksprofil nähern. Sie müssen beantworten, ob sie einen Wein oder Sekt suchen, welche Farbe er haben soll und welche Stilistik ihnen schmeckt. Anschließend blinkt ein Fach im Regal und zeigt die Flasche an, die ihren Ansprüchen am besten entspricht. Präsentiert werden die 31 verschiedenen Partner des Weinbaumuseums Stuttgart.

Des Weiteren wird auch die Möglichkeit Meeting-Räume anzumieten, bislang gut angenommen. „Die Vermietung unserer Tagungsräume ist erfolgreich angelaufen und verzeichnet eine steigende Nachfrage“, sagt Armin Dellnitz. Seit der Eröffnung des Hauses des Tourismus haben dort rund 100 Veranstaltungen stattgefunden, mit etwa 1500 Personen.

Auf der Dachterrasse wachsen die Pflanzen noch in die Höhe. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Das neue Gebäude kommt gut an. Auch bei den Jurys. Das Haus des Tourismus hat zum Beispiel den diesjährigen Polis-Award in der Kategorie „Reaktivierte Zentren“ gewonnen. Die Jury würdigte insbesondere den Beitrag zur Belebung des Marktplatzes und der Innenstadt sowie die Verbindung aus architektonischer Qualität, nachhaltigen Ansätzen und öffentlicher Nutzung.

Zudem hat der i-Punkt erst kürzlich die i-Marke des Deutschen Tourismusverbandes (DTV) verliehen bekommen - mit 98 Prozent der zu erzielenden Punkte. Die Zertifizierung bestätigt höchste Qualitätsstandards in Service, Beratung und Infrastruktur. „Wir haben im Haus des Tourismus eine moderne, zukunftsorientierte Tourist-Information in zentraler Lage geschaffen, die neue Maßstäbe setzt“, sagt Armin Dellnitz. Und Sonja Blickle, Leiterin der Tourist-Information, ergänzt: „Nur sehr wenige Tourist-Informationen in Deutschland erreichen ein derart hohes Niveau. Unser Anspruch ist es, allen Gästen eine individuelle, kompetente und persönliche Beratung auf höchstem Niveau zu bieten.“