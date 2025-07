Prägnant, offen und einprägsam soll er sein. Die Stadt sucht einen Namen für das Haus für Film und Medien, das bis 2029 gegenüber der Leonhardskirche entstehen soll.

Andrea Kachelrieß 22.07.2025 - 14:39 Uhr

Bislang ist das neue städtische Kulturprojekt, das den Arbeitstitel Haus für Film und Medien (HFM) trägt, nicht mehr als eine ihre Anwohnerschaft herausfordernde Baustelle an der B 14. Wer sich vorstellen will, was an diesem Ort nach der für 2029 geplanten Eröffnung alles möglich sein kann, braucht also viel Fantasie, zumal das HFM eine in Deutschland bislang einzigartige Institution für bewegte Bilder werden soll.