Selten gelingt es der Polizei, Tatverdächtige ausfindig zu machen, die das Eigentum anderer mit Graffitis beschmieren. Im Fall mehrerer Dutzend Sachbeschädigungen in Stammheim ist es ihr gelungen. Sie durchsuchte am Dienstag die Wohnung eines 21 Jahre alten Tatverdächtigen. Besonders brisant ist der Fall dadurch, dass die Schmierereien überwiegend rechtsextreme Inhalte hatten, melden die Polizei und die Staatsanwaltschaft Stuttgart.

Auch auf dem Gelände eines Kindergartens rechte Parolen hinterlassen

Die Polizei sei dem Mann durch sogenannte „umfangreiche Ermittlungen“ auf die Spur gekommen. Er habe unter anderem Verteilerkästen, Trafohäuschen und Hauswände beschmiert. Die Reihe der Sachbeschädigungen, für die der Mann als Verdächtiger infrage komme, habe bereits im Sommer angefangen. Da meldete die Polizei im Juli Graffiti am Umspannwerk am Nobileweg. In der Zeit wurde auch auf dem Gelände eines Kindergartens an der Ottmarsheimer Straße eingebrochen. Dort seien Aufkleber angebracht und auf dem Gelände verteilt worden. Bei der Durchsuchung beschlagnahmten die Einsatzkräfte Beweismaterial, das nun ausgewertet wird.