Viele Hausbesitzer schrecken vor teuren Sanierungen zurück. Carsten Herbert alias Energiesparkommissar zeigt in Stuttgart, wie kleine Tricks große Ersparnisse bringen.
27.01.2026 - 17:54 Uhr
Energiesparmaßnahmen im Haus können aufwendig und kostspielig sein. Das schreckt vielleicht ab. Carsten Herbert - besser bekannt als Energiesparkommissar – hat nun bei einem „Wärmepumpeninfotag“ im Stuttgarter Hospitalhof einige Maßnahmen für Eigentümer von Ein- und Zweifamilienhäusern vorgestellt, die vergleichsweise günstig sind, gleichzeitig aber ein „erstaunliches Einsparpotenzial“ haben.