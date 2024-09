Das Drängen der Kommunen zeigt Wirkung. Nach langem Ringen steigt das Land in die Finanzierung der Ganztagsbetreuung an Grundschulen ein, die ab 2026 Pflicht wird. Doch wird das reichen?

Annika Grah 10.09.2024 - 15:38 Uhr

Was Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) vom Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschüler hält, daraus hat er nie einen Hehl gemacht. Er habe bis zum Schluss dagegen gekämpft, ließ er in Landespressekonferenzen immer wieder wissen. Nun wird das wahr, was er wohl befürchtet hat. Das Land wird den Kommunen bei der Umsetzung des vom Bund beschlossenen Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung an Grundschulen finanziell unter die Arme greifen.