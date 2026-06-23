Die Schulsozialarbeit ist von der pauschalen Kürzung betroffen. Gerade fallen Stellen teils willkürlich weg oder werden nur noch befristet ausgeschrieben.

Schulen haben mit vielen Problemlagen zu kämpfen. Der steigende Schulabsentismus und die Abbrecherzahlen bereiteten diesen Sorgen, so der geschäftsführende Schulleiter der Schulen der Sekundarstufe 1, Gerhard Menrad. In Zukunft müssen die Schulen diese Herausforderungen auch noch mit weniger Schulsozialarbeitern meistern. Die Haushaltssparbeschlüsse betreffen auch diesen Bereich. „Da wird am falschen Ende gespart“, sagt Menrad.

Die Aussicht auf weniger Unterstützung treibt nicht nur die Schulen um, sondern auch die Träger der Schulsozialarbeit: „Die Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche werden groß sein“, befürchtet Anna Krass, die bei der Stuttgarter Caritas den Fachdienst Mobile Jugendarbeit und Schulsozialarbeit leitet. Angebote würden wegfallen, dabei müsste es angesichts der Bedarfe eigentlich mehr und nicht weniger geben. „Wir sind nicht nur die Feuerwehr, wir wollen auch präventiv arbeiten“, betont Julian Schmid, Bereichsleiter bei der Evangelischen Gesellschaft. Harald Strauß, Bereichsleiter bei der AWO Stuttgart, meint: „Hier werden Probleme in die Zukunft verschoben.“

Erste Schulen spüren die Auswirkungen bereits – weil sich Schulsozialarbeiter umorientiert haben oder in Elternzeit gegangen sind. „Für einzelne Schulen ist das bitter“, sagt Menrad. Auch seine Gemeinschaftsschule in Möhringen ist betroffen. Die Anne-Frank-Gemeinschaftsschule hatte bisher zwei Schulsozialarbeiter von der Stuttgarter Jugendhausgesellschaft mit einem Stellenanteil von 150 Prozent, nun muss eine Kraft alleine die Arbeit erledigen, das Programm muss reduziert werden.

Stellen sollen nicht mehr willkürlich wegfallen

Die Haushaltskürzungen in der Schulsozialarbeit betragen in diesem Jahr fünf Prozent, 2027 zehn Prozent. Es ist mit noch höheren Kürzungen im folgenden Doppelhaushalt zu rechnen. Das Jugendamt erarbeitet derzeit mit den Trägern – in Abstimmung mit dem Staatlichen Schulamt und den geschäftsführenden Schulleitern – ein Konzept. Bis Ende 2026 soll dieses stehen. „Ziel ist es, die Kürzungen in eine fachliche Verteilungssystematik für das gesamte Handlungsfeld der Schulsozialarbeit zu übertragen“, schreibt die Pressestelle.

Bis dahin bleibt es den Trägern überlassen, wie sie die Kürzungen umsetzen, ob sie intern Mittel verschieben oder Stellen streichen, wenn jemand wegzieht oder in Elternzeit geht. Wie mit der Lage umgegangen wird, kommt auch darauf an, wie groß ein Träger ist. Die AWO (neun Schulen) zum Beispiel kann keine Ressourcen umverteilen. „Wir besetzen noch Stellen nach, aber nur noch befristet“, sagt Harald Strauß. Das sei natürlich für Berufseinsteiger unattraktiv.

Man befinde sich in einem „Schwebezustand“, heißt es bei der Stuttgarter Jugendhausgesellschaft (STJG), dem mit 40 Schulstandorten größten Träger. Offene Stellen könnten bei ihnen „nicht direkt nachbesetzt werden“, so der zuständige Bereichsleiter Jonathan Seifert. Es werde deshalb „Vakanzen an der einen oder anderen Schule geben“, kündigt er an. „Leidtragende“ seien die Schülerinnen und Schüler, aber auch den Mitarbeitenden mache das zu schaffen.

Wie gestaltet man den Übergang?

„Es ist eine schwierige Phase“, sagt Anna Krass von der Caritas (31 Schulen). Sie prüft gerade, ob eine Umverteilung von Ressourcen für die Übergangszeit möglich ist und ob die Mobile Jugendarbeit die Schulsozialarbeit für eine gewisse Zeit unterstützen könnte. Die Evangelische Gesellschaft (27 Schulen) wiederum setzt für den Übergang auf eine „Solidarlösung“, um zu vermeiden, dass Schulen ganz unversorgt sind: Besser ausgestattete Schulen geben Stellenanteile ab an solche, die sonst ohne Schulsozialarbeit dastünden. Bisher habe er für den Vorschlag positive Signale erhalten, berichtet Julian Schmid. Dennoch: „Unterm Strich muss etwas weg.“

Das sei ein „echter Paradigmenwechsel“, so Strauß. Kürzungen in der Schulsozialarbeit gab es bisher nicht. Diese wurde über Jahrzehnte ausgebaut: mit einer Vollzeitstelle an der Jörg-Ratgeb-Schule ging es 1981 los, bei 99 Vollzeitstellen ist man 2025 gelandet, sodass 125 von 129 allgemeinbildenden Schulen Schulsozialarbeiter vorweisen konnten. Die vier fehlenden Schulen sind laut Stadt Grundschulen.

Kürzungen nach Schularten will das Jugendamt nach derzeitigem Stand nicht vornehmen. Die Gymnasien müssen also nicht generell um ihre Schulsozialarbeiter fürchten. Das Jugendamt habe nicht vor, an bestimmten Schulen oder Schularten die Schulsozialarbeit komplett einzustellen. Die Strategie sei, an einzelnen Standorten Reduzierungen vorzunehmen, heißt es von der Stadt.

Harald Strauß befürchtet, dass es als erste die Schulen mit Internationalen Vorbereitungsklassen treffen könnte. Ab zwei solcher Klassen hat man derzeit Anspruch auf einen höheren Stellenschlüssel in der Schulsozialarbeit. Der AWO-Bereichsleiter plädiert dafür, „Sparpotenzial“ auch in der Verwaltung selbst auszuschöpfen.

Startchancenprogramm als Lösung?

An Schulen hat man die Hoffnung, Mittel des Startchancenprogramms für die Schulsozialarbeit einsetzen zu können. Unterstützende Kräfte kann man darüber finanzieren. Entsprechende Anfragen ans Schulamt sind schon gestellt worden. Ob Kürzungen über das Programm kompensiert werden können, darüber gehen die Meinungen auseinander.

Bei den Trägern der Schulsozialarbeit ist man skeptisch. „Es muss sich um ergänzende Unterstützungsangebote handeln“, sagt Jonathan Seifert von der STJG. Startchancenmittel müssten immer für etwas Zusätzliches sein, betont auch Julian Schmid. Eine Reduzierung von Stellen dürfe man darüber nicht ausgleichen.