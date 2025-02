Delikat is back Der Hype ums Philly Cheese Sandwich kehrt zurück nach Stuttgart

Stuttgarts Foodies werden sich noch gut an den Run aufs Philly Cheese Sandwich in Rabia Yildirims Pop-up-Sandwicheria Delikat an der U-Bahn-Haltestelle Stadtmitte erinnern. Nach einer kurzen Pause ist sie an neuer Stelle mit einem Foodtruck zurück.