HB Ludwigsburg: Darum verzögert sich die Entscheidung weiter

An diesem Donnerstag sollte die Entscheidung fallen. Doch nun verzögert sich die Antwort auf die Frage weiter, ob die HB Ludwigsburg mit einem fast komplett veränderten Team in der Handball-Bundesliga der Frauen startet oder sich vom Spielbetrieb zurückzieht.

Knackpunkt ist nach Informationen unserer Redaktion folgender: Nur wenn die fehlenden rund 200 000 Euro für einen abgespeckten Etat noch aufgetrieben werden, fühlt sich auch Marc Bezner vom langjährigen Sponsor Olymp an seine Zusagen gebunden. In diesem Fall, wenn der stark reduzierte Etat für die komplette Saison komplett gedeckt wäre, würde der Insolvenzverwalter dem amtierenden deutschen Meister Grünes Licht geben für einen Start in der Bundesliga.

Offenbar soll es in den nächsten Tagen eine weitere Elefantenrunde geben mit dem Insolvenzverwalter, Rechtsanwälten, Marc Bezner, HBL-Vorstandschef Christian Köhle, Sportdirektor Gerit Winnen und auch Ludwigsburgs Oberbürgermeister Matthias Knecht. Schon einige Male wurden Fristen genannt. Nun soll der Dienstag kommender Woche die endgültige Deadline sein. Wenn bis dahin keine Entscheidung gefallen ist, wäre es praktisch undenkbar, dass die HBL mit einer auch nur einigermaßen wettbewerbsfähigen Mannschaft am ersten Spieltag am 30. August (19 Uhr/EWS-Arena) bei Frisch Auf Göppingen antritt.

Aktuell nur zwei Spielerinnen

Zwar dürften die sportlich Verantwortlichen die eine oder andere Spielerin in der Pipelinie haben (möglicherweise auch über Leihgeschäfte), doch die Formalien in Sachen Spielberechtigung lassen sich nicht von heute auf morgen erledigen. Und vom aktuellen Kader stehen aktuell nur noch Karolina Kudlacz-Gloc und Sofia Hvenfelt zur Verfügung. Die auch von Frisch Auf umworbene Lena Degenhardt, Neuzugang von Borussia Dortmund, steht vor einem Wechsel zum Bundesligarivalen HSG Bensheim-Auerbach.

Selbst bei einem positiven Ausgang blieben noch einige Fragezeichen: Würde der neue slowakische Trainer Tomas Hlavaty seinen Vertrag erfüllen und mit einem runderneuerten Team mutmaßlich um den Klassenverbleib spielen? Wäre die MHP-Arena als Spielstätte aus finanziellen Gründe weiter tragbar? Oder müsste in die Innenstadt-Sporthalle oder die Rundsporthalle ausgewichen werden. Für beide Alternativhallen in Ludwigsburg müsste die Liga eine Sondergenehmigung ausstellen. Das dürfte bei, all den Turbulenzen der vergangenen Wochen, aber noch ein eher kleineres Problem sein.