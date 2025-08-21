 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Sport
  4. Sportmeldungen

  6. Darum verzögert sich die Entscheidung weiter

HB Ludwigsburg Darum verzögert sich die Entscheidung weiter

HB Ludwigsburg: Darum verzögert sich die Entscheidung weiter
1
Lena Degenhardt steht vor einem Wechsel zur HSG Bensheim-Auerbach. Foto: IMAGO/wolf-sportfoto

Die HB Ludwigsburg hat das Geld für den künftig abgespeckten Etat noch nicht komplett zusammen, deshalb fehlt weiter das Grüne Licht des Insolvenzverwalters. Es gibt eine neue Frist.

Sport: Jürgen Frey (jüf)

An diesem Donnerstag sollte die Entscheidung fallen. Doch nun verzögert sich die Antwort auf die Frage weiter, ob die HB Ludwigsburg mit einem fast komplett veränderten Team in der Handball-Bundesliga der Frauen startet oder sich vom Spielbetrieb zurückzieht.

 

Knackpunkt ist nach Informationen unserer Redaktion folgender: Nur wenn die fehlenden rund 200 000 Euro für einen abgespeckten Etat noch aufgetrieben werden, fühlt sich auch Marc Bezner vom langjährigen Sponsor Olymp an seine Zusagen gebunden. In diesem Fall, wenn der stark reduzierte Etat für die komplette Saison komplett gedeckt wäre, würde der Insolvenzverwalter dem amtierenden deutschen Meister Grünes Licht geben für einen Start in der Bundesliga.

Unsere Empfehlung für Sie

Handball-Bundesliga: So liefen die Tests von TVB Stuttgart und Frisch Auf

Handball-Bundesliga So liefen die Tests von TVB Stuttgart und Frisch Auf

Zehn Tage vor dem Ligastart testen die württembergischen Handball-Bundesligisten TVB Stuttgart und Frisch Auf Göppingen auswärts ihre Form – mit unterschiedlichen Ergebnissen.

Offenbar soll es in den nächsten Tagen eine weitere Elefantenrunde geben mit dem Insolvenzverwalter, Rechtsanwälten, Marc Bezner, HBL-Vorstandschef Christian Köhle, Sportdirektor Gerit Winnen und auch Ludwigsburgs Oberbürgermeister Matthias Knecht. Schon einige Male wurden Fristen genannt. Nun soll der Dienstag kommender Woche die endgültige Deadline sein. Wenn bis dahin keine Entscheidung gefallen ist, wäre es praktisch undenkbar, dass die HBL mit einer auch nur einigermaßen wettbewerbsfähigen Mannschaft am ersten Spieltag am 30. August (19 Uhr/EWS-Arena) bei Frisch Auf Göppingen antritt.

Aktuell nur zwei Spielerinnen

Zwar dürften die sportlich Verantwortlichen die eine oder andere Spielerin in der Pipelinie haben (möglicherweise auch über Leihgeschäfte), doch die Formalien in Sachen Spielberechtigung lassen sich nicht von heute auf morgen erledigen. Und vom aktuellen Kader stehen aktuell nur noch Karolina Kudlacz-Gloc und Sofia Hvenfelt zur Verfügung. Die auch von Frisch Auf umworbene Lena Degenhardt, Neuzugang von Borussia Dortmund, steht vor einem Wechsel zum Bundesligarivalen HSG Bensheim-Auerbach.

Unsere Empfehlung für Sie

U-19-Handballer Weltmeister: So geht es fürs JANO-Trio nach WM-Titel weiter

U-19-Handballer Weltmeister So geht es fürs JANO-Trio nach WM-Titel weiter

Am dramatischen Gewinn des WM-Titels der U-19-Handballer sind auch drei Spieler von JANO Filder beteiligt. Ihre Zukunft sehen sie beim TVB Stuttgart. Wie sieht das Konzept aus?

Selbst bei einem positiven Ausgang blieben noch einige Fragezeichen: Würde der neue slowakische Trainer Tomas Hlavaty seinen Vertrag erfüllen und mit einem runderneuerten Team mutmaßlich um den Klassenverbleib spielen? Wäre die MHP-Arena als Spielstätte aus finanziellen Gründe weiter tragbar? Oder müsste in die Innenstadt-Sporthalle oder die Rundsporthalle ausgewichen werden. Für beide Alternativhallen in Ludwigsburg müsste die Liga eine Sondergenehmigung ausstellen. Das dürfte bei, all den Turbulenzen der vergangenen Wochen, aber noch ein eher kleineres Problem sein.

Weitere Themen

HB Ludwigsburg: Darum verzögert sich die Entscheidung weiter

HB Ludwigsburg Darum verzögert sich die Entscheidung weiter

Die HB Ludwigsburg hat das Geld für den künftig abgespeckten Etat noch nicht komplett zusammen, deshalb fehlt weiter das Grüne Licht des Insolvenzverwalters. Es gibt eine neue Frist.
Von Jürgen Frey
Volleyball: So stark ist Allianz MTV Stuttgart bei der WM vertreten

Volleyball So stark ist Allianz MTV Stuttgart bei der WM vertreten

Fünf Spielerinnen des Volleyball-Bundesligisten sind in Thailand dabei – und werden bei der Weltmeisterschaft wertvolle Erfahrungen sammeln.
Von Jochen Klingovsky
In „Neues von Neuman“ spricht Jordan Neuman über das klare Ziel: Sieg und Halbfinale.

Neues von Neuman „Die Schlagzeile soll sein: Stuttgart Surge hat gewonnen“

In Folge 14 von „Neues von Neuman“ spricht Head Coach Jordan Neuman über die Ausgangslage vor dem Wildcard-Spiel gegen Madrid – und erklärt, warum jetzt nur noch der nächste Schritt zählt.
Von Katrin Jokic
Olympiasiegerin aus Schmiden: Starker WM-Auftakt: Varfolomeev zweimal Qualifikationsbeste

Olympiasiegerin aus Schmiden Starker WM-Auftakt: Varfolomeev zweimal Qualifikationsbeste

2023 gewinnt Darja Varfolomeev fünfmal WM-Gold. Bei den Weltmeisterschaften in Rio de Janeiro gelingt der Olympiasiegerin des TSV Schmiden ein glanzvoller Auftakt.
Bundesliga-Vorschau: Jubel, Double, Jugendlichkeit?

Bundesliga-Vorschau Jubel, Double, Jugendlichkeit?

Für den FC Bayern geht es in Vincent Kompanys zweiter Saison um Titel – und um mehr als das Viertelfinale in der Champions League. Die Bundesliga-Vorschau.
Von Maik Rosner
Handball-Bundesliga: So liefen die Tests von TVB Stuttgart und Frisch Auf

Handball-Bundesliga So liefen die Tests von TVB Stuttgart und Frisch Auf

Zehn Tage vor dem Ligastart testen die württembergischen Handball-Bundesligisten TVB Stuttgart und Frisch Auf Göppingen auswärts ihre Form – mit unterschiedlichen Ergebnissen.
Von Jürgen Frey
HB Ludwigsburg: Kampf um die Lizenz geht weiter – Entscheidung bis Donnerstag?

HB Ludwigsburg Kampf um die Lizenz geht weiter – Entscheidung bis Donnerstag?

Nach einer Runde mit dem Insolvenzverwalter, Vereinsvertretern und Sponsoren hofft die HB Ludwigsburg weiter, in der Bundesliga starten zu können. Die Zeit drängt.
Von Jürgen Frey
WWE Monday Night RAW: Naomi verkündet Schwangerschaft

WWE Monday Night RAW Naomi verkündet Schwangerschaft

Die Spekulationen haben ein Ende: Naomi überraschte bei Monday Night RAW mit Baby-News in ihrer Promo.
Von Saskia Ebert
Misha Kaufmann vom TVB Stuttgart: Das sagt der TVB-Trainer vor der Generalprobe in Magdeburg

Misha Kaufmann vom TVB Stuttgart Das sagt der TVB-Trainer vor der Generalprobe in Magdeburg

Handball-Bundesligist TVB Stuttgart bestreitet beim Champions-League-Sieger seine Generalprobe vor dem Ligastart. Trainer Misha Kaufmann äußert sich zum Stand der Vorbereitung.
Von Jürgen Frey
WWE Monday Night RAW (18.8.25): Alle Ergebnisse der Matches

WWE Monday Night RAW Alle Ergebnisse der Matches vom 18. August 2025

Alle Matches und ihre Ergebnisse vom 18. August 2025 bei WWE Monday Night RAW finden Sie hier im Überblick.
Von Saskia Ebert
Weitere Artikel zu Handball-Bundesliga Olymp
 