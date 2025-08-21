HB Ludwigsburg Darum verzögert sich die Entscheidung weiter
Die HB Ludwigsburg hat das Geld für den künftig abgespeckten Etat noch nicht komplett zusammen, deshalb fehlt weiter das Grüne Licht des Insolvenzverwalters. Es gibt eine neue Frist.
Die HB Ludwigsburg hat das Geld für den künftig abgespeckten Etat noch nicht komplett zusammen, deshalb fehlt weiter das Grüne Licht des Insolvenzverwalters. Es gibt eine neue Frist.
An diesem Donnerstag sollte die Entscheidung fallen. Doch nun verzögert sich die Antwort auf die Frage weiter, ob die HB Ludwigsburg mit einem fast komplett veränderten Team in der Handball-Bundesliga der Frauen startet oder sich vom Spielbetrieb zurückzieht.